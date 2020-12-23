Хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев на пресс-конференции в минувшую субботу ответил на вопрос о том, почему цены на квартиры в столице не снижаются, несмотря на массовое строительство новостроек. Ранее градоначальник в послании местным депутатам сообщил, что в 2020 году было построено и сдано в эксплуатацию 125 многоэтажных домов на 8444 квартир (595 тысяч кв. м).

«Многие выражали недовольство тем, что везде строительство, песок, пыль. Если бы не массовое строительство в городе, таких цен не было бы. Два с половиной-три года назад мы прогнозировали, что в ближайшее время цена 1 кв. м квартир будет составлять не менее 1500 долларов. Потому что в городе строили две-три компании, если вы в курсе. У них не было офисов продаж. Вам нужно было найти знакомого, пойти в какой-то офис, он приветствовал вас, открывал ящик стола, просил оставить 50% суммы и говорил, что вы получите квартиру по завершении. строительства», — сказал хоким.

Сейчас у строительных компаний появились офисы продаж, улучшилось качество услуг и появилась возможность оплаты в рассрочку до трех лет, отметил он.

«Я хочу сказать, что за счет ускорения строительства мы имеем текущие цены. Если мы приостановим строительство в Ташкенте, цены резко вырастут. То есть появится дефицит. Кроме того, за счёт отмены прописки цены начнут быстро расти. Поэтому сегодня мы вынуждены и должны быстро реализовывать крупные проекты, чтобы предотвратить это. Если квартиры подорожают, покупательская способность граждан с небольшим доходом резко снизится», — отметил глава столичной администрации.

Джахонгир Артыкходжаев подчеркнул необходимость ускоренной реализации проектов с учетом вышеуказанного, а также создания необходимой инфраструктуры.

По данным анализа цен на жилье в многоквартирных домах в период с марта 2019 года по март 2020 года, проведённого Центром экономических исследований и реформ, средняя стоимость жилья по Ташкенту за квадратный метр в этот период составила 639,4 доллара. В разрезе районов самая высокая цена была в Юнусабадском и Шайхантахурском районах — 699 и 694 долларов, соответственно. Самые низкие цены зафиксированы в Бектемирском и Сергелийском районах — 405 и 411 долларов.