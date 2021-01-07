7 января примерно в 13:40 автомобиль Lacetti въехал через стеклянную витрину в торговый зал супермаркета Makro на улице Гёте, 5 в Мирзо-Улугбекскогмо районе Ташкента (видео), сообщила пресс-служба ГУБДД МВД Узбекистана.

Владельцем машины является Ж. Ш. (1983 года рождения). Он припарковался рядом с супермаркетом, оставив ребенка и ключи зажигания в автомобиле, а сам зашёл в магазин.

Ребёнок повернул ключ зажигания, и машина поехала в сторону супермаркета.

В результате происшествия никто не пострадал. Ведётся изучение инцидента.