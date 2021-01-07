За последние два дня сотрудники ГУВД Ташкента нашли и привезли в приют «Мехр саховат» для бездомных более 35 человек, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе управления.

В нынешние морозные дни сотрудники патрульно-постовой и дорожно-патрульной служб, инспекторы профилактики отыскивают в столице бездомных людей в подвалах домов, на теплотрассах, в подъездах многоэтажек. Нуждающихся в помощи отвозят в приют для бездомных «Мехр саховат», организованный ГУВД Ташкента при Центре по реабилитации лиц без определенного места жительства.

«Здесь люди, порой, потерявшие надежду на доброту и милосердие, проходят медицинский осмотр, им предоставляется возможность привести себя в порядок, переодеться в чистую одежду по сезону, поесть горячую еду и впервые за долгое время выспаться в теплой кровати», — пишет пресс-служба управления.

«Если вы увидели бездомного, замерзающего на улице, проявите милосердие, сообщите в ГУВД Ташкента по телефону 71−281−90−32», — призвали столичные правоохранители.

Напомним, Центр по реабилитации лиц без определенного места жительства при ГУВД был создан весной 2018 года. Там людям, оставшимся без дома и документов, оказывают социально-правовую помощь и медицинскую помощь, они могут трудоустроиться. В приюте при центре к началу этой недели проживали более 160 человек.