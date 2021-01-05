Пресс-служба Департамента по развитию туризма Ташкента сообщила об инвестиционных проектах в сфере туризма, запланированные на 2021−2023 годы.

По данным департамента, в столице в течение трех лет местные и иностранные предприниматели вложат в общей сложности 9,442 трлн сумов, из которых около около 739,5 млн долларов составляют иностранные инвестиции.

Планируется реализовать 90 проектов, из них 66 проектов составят гостиницы (3596 номеров, 7050 мест), 12 торгово-развлекательных центров, 9 парков и 3 центра ремесленников. При этом, ожидается создание 6102 новых рабочих мест.

На данном этапе сформирован список проектов и ведётся мониторинг, отметила пресс-служба департамента.

Инвестиционная программа Узбекистана на 2021−2023 годы также включает несколько десятков проектов по строительству гостиниц.

В июне 2020 года «Газета.uz» сообщала о строящихся 19 торгово-развлекательных комплексов в Ташкенте. После их реализации их число увеличится с 30 до 49.

В ноябре 2019 года группа компаний Orient на выставке MAPIC представила инвестиционный потенциал коммерческой недвижимости, сообщал Spot. Отмечалось, что обеспеченность жителей Москвы площадями в современных ТРЦ (485 кв. м) в 10 раз выше, чем в Ташкенте (45 кв. м), а жителей Алматы — в 8 раз (347 кв. м).

В начале января прошлого года Государственный комитет по развитию туризма сообщил о нехватке гостиниц в столице. По данным Госкомтуризма, уровень загрузки средств размещения в Ташкенте составлял в среднем 85,7%. Во время пика туристического сезона гостиницы не справляются с потоком постояльцев. В соответствии с концепцией развития туризма, в Ташкенте к концу 2021 года должны функционировать около 500 гостиниц с 13,5 тысячью номерами на 30 тысяч мест.