В Ташкенте реализуются проекты строительства 19 новых торгово-развлекательных комплексов (ТРК) общей площадью 774,6 тысячи кв. м. Об этом стало известно в ходе презентации заместителя премьер-министра, министра инвестиций и внешней торговли Сардора Умурзакова президенту Шавкату Мирзиёеву в Алмазарском районе 12 июня, обратила внимание «Газета.uz».

По данным МИВТ, сегодня в столице функционируют 30 ТРК общей площадью 569,1 тысячи кв. м. В презентации указано, что в результате реализации проектов 19 ТРК общая торговая площадь достигнет 1,34 миллиона кв. м.





Данные по численности населения — по состоянию на 1 апреля (Ташкентское городское управление статистики).

В итоге после доведения количества ТРК до 49 показатель обеспеченности торговыми площадями в городе составит 448 кв. м на 1000 жителей, следует из презентации.

В ноябре 2019 года группа компаний Orient на выставке MAPIC представила инвестиционный потенциал коммерческой недвижимости, сообщал Spot. Отмечалось, что обеспеченность жителей Москвы площадями в современных ТРЦ (485 кв. м) в 10 раз выше, чем в Ташкенте (45 кв. м), а жителей Алматы — в 8 раз (347 кв. м).

В презентации МИВТ были также отмечены два проекта ТРК — строительство торгового и бизнес-комплекса Chuqursoy на 80 тысяч кв. м в четвертом квартале 2021 года и ТРЦ RIvera на 15 тысяч кв. м в четвертом квартале 2020 года.