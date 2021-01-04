С момента внедрения системы платной регистрации IMEI-кодов мобильных устройств государственный бюджет Узбекистана пополнился на 240 млрд сумов. Об этом «Газете.uz» сообщил исполнительный директор Республиканского центра управлениями сетями телекоммуникаций Улугбек Шакиров.

Он уточнил, что на первом этапе внедрения данной системы — с 1 апреля по 1 ноября 2019 года — бесплатно автоматически были зарегистрированы 36,2 миллиона телефонов. На втором этапе — с 1 ноября по 1 декабря 2019 года — бесплатную регистрацию в системе IMEI путем обращения к операторам прошли 2,8 млн устройств. Затем услуга стала платной.

Улугбек Шакиров отметил, что с января по ноябрь 2020 года Узбекистан импортировал 781,7 тысячи мобильных телефонов, что в десять раз больше по сравнению с позапрошлым годом.

Ранее сообщалось, что с 1 января до 15 сентября прошлого года было зарегистрировано 3,06 миллиона IMEI-кодов на платной основе, из них импортерами — 691,1 тысячи (22,5%), местными производителями — 51,5 тысячи (1,7%) и физическими лицами — 2,323 миллиона (75,8%).