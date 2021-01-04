С момента внедрения системы платной регистрации IMEI-кодов мобильных устройств государственный бюджет Узбекистана пополнился на 240 млрд сумов. Об этом «Газете.uz» сообщил исполнительный директор Республиканского центра управлениями сетями телекоммуникаций Улугбек Шакиров.
Он уточнил, что на первом этапе внедрения данной системы — с 1 апреля по 1 ноября 2019 года — бесплатно автоматически были зарегистрированы 36,2 миллиона телефонов. На втором этапе — с 1 ноября по 1 декабря 2019 года — бесплатную регистрацию в системе IMEI путем обращения к операторам прошли 2,8 млн устройств. Затем услуга стала платной.
Улугбек Шакиров отметил, что с января по ноябрь 2020 года Узбекистан импортировал 781,7 тысячи мобильных телефонов, что в десять раз больше по сравнению с позапрошлым годом.
Ранее сообщалось, что с 1 января до 15 сентября прошлого года было зарегистрировано 3,06 миллиона IMEI-кодов на платной основе, из них импортерами — 691,1 тысячи (22,5%), местными производителями — 51,5 тысячи (1,7%) и физическими лицами — 2,323 миллиона (75,8%).
felix
и куда они все ушли/уйдут?
Dauren Tasbulatov
Какой толк от этой регистрации, смартфоны теряются так и будут теряться, и их никто не будет искать!
Elena Elena
Рада за бюджет.
Вот только не пойму — почему при регистрации одной единицы телефона я должна оплачивать за 2 единицы слота???
Если я оплачу только за 1 слот, то не смогу пользоваться вторым слотом!
Таким образом, регистрация IMEI-кодов, которая изначально подразумевала регистрацию “белого“ импорта мобильных телефонов превратилась в обычную “обдираловку на ровном месте“.
Хотя по логике, вне зависимости сколько телефон имеет слотов — 1 или 2 или 3, они все должны быть зарегистрированы единой фиксированной суммой без умножения на 2 или 3 слота, так как привязка регистрации идёт к ОДНОЙ ЕДИНИЦЕ ТЕЛЕФОНА.
Pioneer Carrozeria
Кто бы сомневался, надо же расплачиваться за многомиллиардные внешние долги. За счёт кого? -за счёт народа!
Придумали бы лучше способ заработка, чтобы граждане не проклинали
Уктам Хикматов
Хрен с ним что пришло главное от кого это все ушло? А ушло это все из наших с вами карманов! Круто так держать еще налоги повысили штрафы космические вот так и живем крича с трибуну что пришли млрд!
Алиса Печальная
А что будут делать с выявленным мошенничеством, когда на паспорта ничего не подозревающих людей регистрировали номера, а потом сами люди не могут воспользоваться своими же личными данными для себя же?
Жасур Жаси
У нас в стране только один тренд, пополнять бюджет! Кто как живёт, кто на что живёт? Вот это будет настоящая новость чтоб кричать с трибун… Сколько сняли с народа уже не интересно товарищи…
Виктор Бухараев
А сколько нервов потрепала и времени отобрала