Погодные условия по территории Узбекистана по-прежнему определяются периферией холодного антициклона, центр которого располагается над районами Сибири. Очень высокое поле давления будет обуславливать аномально холодную погоду в течение всей первой рабочей недели наступившего года, сообщила пресс-служба Узгидромета.

Ночные морозы усилятся до −10… −5 градусов, по северу и пустынной зоне — до −17…−12 градусов. Днём температура воздуха до конца недели не превысит −5…0 градусов.

Всю неделю температура воздуха будет на 8−10 градусов ниже среднемноголетних значений, отмечают синоптики. Местами по стране будут наблюдаться туманы.

По горной местности в этот период лавиноопасно.