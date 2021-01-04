Стоимость обучения на платно-контрактной основе в высших образовательных учреждениях Узбекистана не изменится с повышением с 1 февраля минимального размера оплаты труда. Об этом сообщил руководитель пресс-службы Министерства высшего и среднего специального образования Фархад Бабашев.

Как мы уже писали, со следующего месяца увеличатся размеры заработной платы работников бюджетных учреждений и организаций, а также стипендии — на 10%. Базовая расчётная величина повышается с 223 тысяч до 243 тысяч сумов, а МРОТ, по которому рассчитывается стоимость контракта, — с 679,3 тысячи до 747,3 тысячи сумов.

«Учитывая снижение платежеспособности населения в условиях пандемии, для создания удобств и социальной поддержки семей, дети которых учатся в государственных вузах на платной основе, текущие суммы контрактов останутся прежними», — говорится в сообщении.

В августе прошлого года Минвуз снизил стоимость контрактов в госвузах на 10% в связи со снижением платежеспособности населения в условиях пандемии коронавируса.