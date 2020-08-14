Министерство высшего и среднего специального образования Узбекистана приняло во внимание многочисленные предложения общественности по оптимизации стоимости обучения в вузах в условиях пандемии и совместно с Министерством финансов разработало ряд предложений по мобилизации всех имеющихся ресурсов в образовательных учреждениях.

«Учитывая снижение платежеспособности населения в условиях пандемии коронавируса, несмотря на то, что текущие суммы базового контракта на оплату не покрывают минимальные расходы на обучение, все студенты, обучающиеся на очной форме на основе платно-контрактной основе, получат скидку в 10% в 2020/2021 учебном году», — говорится в сообщении Минвуза.

Министерство указывает, что поддержка студентов не ограничится только скидкой на оплату контракта.

Высшие учебные заведения также будут оказывать адресную финансовую помощь для покрытия стоимости контракта сиротам, студентам с инвалидностью, а также студентам из семей, нуждающихся в социальной защите, включенных в список «темир дафтар» («железная тетрадь»). Сумма помощи, учитывая текущие средства вузов и социального положения студентов, составит до 4 млн сумов.

Кроме того, более 4000 студентов, прошедших службу в Вооруженных силах и обучающихся в вузах на платной основе, получат финансовую помощь в размере 35% от суммы контракта. Ее размер составит от 2,4 млн до 3,4 млн сумов на одного студента в год.

Кроме того, освобождаются от налога на доходы физических лиц суммы заработной платы и других доходов граждан, подлежащих налогообложению, направляемых на оплату за обучение в вузах (самому обучающемуся без ограничения возраста; родителям, оплачивающим обучение своих детей до достижения ими 26 лет). Семья может сэкономить на этом от 770 тысяч до 1,17 млн сумов в год в виде льгот по НДФЛ.

«Во избежание излишней нагрузки на госбюджет из-за скидок и льгот студентам-контрактникам будут пересмотрены нормы затрат, связанных с учебным процессом в вузах. Кроме того, будут приняты меры по покрытию стоимости этих льгот путем привлечения внебюджетных средств за счет оказания дополнительных образовательных услуг», — отмечает Минвуз.

В начале августа Минвуз указывал, что на обучение одного студента при очной форме бакалавриата (без стипендии) в вузах страны расходуется минимум 9,3 млн сумов в год. В частности, 7,9 млн сумов направляется на выплату зарплаты профессорско-преподавательскому составу, работников и социальные выплаты работодателю, (85,4% от общей стоимости расходов), 1,4 млн сумов — на прочие текущие расходы на хранение (14,6%), из них 0,3 млн сумов — коммунальные расходы (2,8%).

«На практике базовая величина контракта (без выплаты стипендии) составляет 6,4 млн сумов, что покрывает 69% текущих затрат. Анализ показывает, что студенты, обучающиеся на платно-контрактной основе, платят на 2,9 млн сумов меньше, чем минимальная стоимость обучения в вузах», — заявляло министерство.

Кроме того, отмечалось, контракты покрывают только 35,5% обучения по направлению «искусство» и 67,4% в «здравоохранении».