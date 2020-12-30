Федеральная служба по ветеринарному надзору и фитосанитарному контролю России (Россельхознадзор) с 1 января 2021 года разрешила поставки томатов с 34 предприятий Навоийской и Кашкадарьинской областей (список). Разрешение дано под гарантии Государственной инспекцией по карантину растений при Кабинете министров.

Решение принято на основании предоставленной «Узгоскарантином» информации о предприятиях, свободных от вируса коричневой морщинистости плодов томата Tomato brown rugose fruit virus (ToBRFV).

С 18 декабря был разрешён ввоз на территорию России томатов с 3 других предприятий Узбекистана, расположенных в Ферганской области, в продукции которых в ходе обследования также не был обнаружен указанный вирус.

Запрет на ввоз в Россию томатов и перца из Ферганской области был введен с 26 ноября, а с 7 декабря были запрещены поставки всей растительной продукции из Ферганской области из-за выявления в партии сушеных абрикосах капрового жука.

С 11 декабря Россельхознадзор также ввел запрет на поставки томатов и перца из Кашкадарьинской и Навоийской областей из-за обнаружения вируса коричневой морщинистости.