Россельхознадзор с 11 декабря вводит запрет на ввоз в Россию плодов томатов и перца из Кашкадарьинской области Узбекистана «в целях сохранения фитосанитарного благополучия», сообщила пресс-служба организации.

Мера принята из-за выявления вируса коричневой морщинистости плодов томата (Tomato brown rugose fruit virus) в партии плодов, поступивших в Россию от узбекского производителя Sunny Land Export (Кашкадарьинская область) в сопровождении фитосанитарного сертификата, выданного Национальной организацией по карантину и защите растений Узбекистана (НОКЗР Узбекистана).

Ранее Россельхознадзор уже вводил запрет на ввоз узбекских томатов и перцев в связи с обнаружением в продукции вируса коричневой морщинистости — с 26 ноября из Ферганской области и с 4 декабря из Навоийской области. Позже был запрещен ввоз всей растительной продукции из Ферганской области из-за обнаружения капрового жука в партии сушенных абрикосов.

Кроме того, 8−9 января Россельхознадзор сообщил о запрете на ввоз ряда продуктов из других стран.

С 11 декабря вводится запрет на ввоз томатов и перца, произведенных или экспортируемых из турецких провинций Анталья и Измир. В продуктах, поставляемых оттуда, по данным Россельхознадзора, обнаруживались южноамериканская томатная моль, западный калифорнийский трипс, вирус мозаики пепино, пятнистого увядания томатов и коричневой морщинистости плодов томата.

С 14 декабря запрещен ввоз в Россию томатов и перцев из Армавирской области Армении в целях предотвращения заноса вируса мозаики пепино, ранее найденного в продуктах из этого региона.

С 10 декабря Россия перестанет ввозить томаты и яблоки азербайджанского происхождения. За последние два месяца в плодоовощной продукции из этой страны 17 раз обнаруживали южноамериканскую томатную моль и восточную плодожорку.

Вирусы коричневой морщинистости плодов томата, пятнистого увядания томатов и мозаики пепино отсутствуют в Едином перечне карантинных объектов Евразийского экономического союза, однако «учитывая серьезную вредоносность указанных вирусов для тепличного овощеводства России», Россельхознадзор с 27 июля в качестве временной карантинной фитосанитарной меры ввел требование об обеспечении их отсутствия в семенах, рассаде и плодах томата и перца, поступающих из стран-экспортеров.

«Требование будет действовать до включения данных вирусов в Единый перечень карантинных объектов ЕАЭС. Одновременно с этим ведомство обратилось в Евразийскую экономическую комиссию с просьбой оперативно рассмотреть вопрос о дополнении Единого перечня указанными вредными организмами», — говорится в сообщении.

Россельхознадзор поясняет, что вирус коричневой морщинистости поражает томаты, перец и все виды пасленовых, а также табак, баклажан и цветную капусту.

«Ни один коммерческий сорт томатов не обладает устойчивостью к этому вирусу. В случае распространения указанного заболевания на территории страны, может быть нанесен серьезный ущерб овощеводству. Вирус может вызывать потерю до 70% урожая», — говорится в сообщении.