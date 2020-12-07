Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России вводит запрет на ввоз всей растительной продукции из Ферганской области Узбекистана из-за выявления в поступившей партии сушеных абрикосов опасного вредителя — капрового жука, сообщила пресс-служба Россельхознадзора.

7 декабря во время онлайн-переговоров ведомства России и Узбекистана обсудили обнаружение Россельхознадзором при проведении карантинного фитосанитарного контроля партии сушеных абрикосов (1 тонна) карантинного для России и стран-членов ЕАЭС объекта — капрового жука (Trogoderma granarium Ev.). Вредитель был выявлен в поступившей продукции из Ферганской области в стадии личинки в количестве 2 штук на 1 кг продукции, что свидетельствует о серьезном заражении партии, отмечает российское ведомство.

Сухофрукты, ввезенные из Узбекистана, поврежденные капровым жуком. Фото: Россельхознадзор.

«Капровый жук является многоядным вредителем запасов. Его распространение на территории страны может нанести серьезный урон урожаю растительной, в том числе зерновой, продукции. А это способно повлиять на экспортный потенциал России. В связи с этим Россельхознадзор вынужден ввести запрет на ввоз всей подкарантинной продукции из Ферганской области Узбекистана», — говорится в сообщении.

По данным Россельхознадзора, компетентное ведомство Узбекистана направит в службу протоколы обследований складов, где хранились подконтрольные товары, в которых обнаружен карантинный объект.





Кроме того, стороны договорились организовать переговоры между научными сотрудниками двух стран для обсуждения применяемых методик выявления капрового жука в продукции растительного происхождения и выработки позиции о наиболее эффективных способах его обнаружения.

Потенциальный ущерб при завозе Trogoderma granarium Ev. на территорию России только от выбраковки и уничтожения товарной продукции может составить более 5 млрд рублей в год ($68,1 млн).

4 декабря пресс-служба «Узгоскарантина» отмечала, что отправленные российской стороной фотоснимки были изучены сотрудниками Центральной карантинной лаборатории, в ходе которых было установлено, что указанный объект не является капровым жуком, а относится к другому виду жуков (Trogoderma), который встречается в Центральной Азии и России.

По данным ведомства, стороны договорились не вводить ограничения на ввоз сушеных абрикосов в Россию, а предпринять фитосанитарные меры только в отношении предприятия-экспортера, отправившего данную продукцию. В инспекции уточнили, что данный экспортер получил от России заказ на абрикосы прошлого урожая.

Ранее Россия запретила ввоз томатов и перцев из Ферганской области.