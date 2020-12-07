Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору России вводит запрет на ввоз всей растительной продукции из Ферганской области Узбекистана из-за выявления в поступившей партии сушеных абрикосов опасного вредителя — капрового жука, сообщила пресс-служба Россельхознадзора.
7 декабря во время онлайн-переговоров ведомства России и Узбекистана обсудили обнаружение Россельхознадзором при проведении карантинного фитосанитарного контроля партии сушеных абрикосов (1 тонна) карантинного для России и стран-членов ЕАЭС объекта — капрового жука (Trogoderma granarium Ev.). Вредитель был выявлен в поступившей продукции из Ферганской области в стадии личинки в количестве 2 штук на 1 кг продукции, что свидетельствует о серьезном заражении партии, отмечает российское ведомство.
Сухофрукты, ввезенные из Узбекистана, поврежденные капровым жуком. Фото: Россельхознадзор.
«Капровый жук является многоядным вредителем запасов. Его распространение на территории страны может нанести серьезный урон урожаю растительной, в том числе зерновой, продукции. А это способно повлиять на экспортный потенциал России. В связи с этим Россельхознадзор вынужден ввести запрет на ввоз всей подкарантинной продукции из Ферганской области Узбекистана», — говорится в сообщении.
По данным Россельхознадзора, компетентное ведомство Узбекистана направит в службу протоколы обследований складов, где хранились подконтрольные товары, в которых обнаружен карантинный объект.
Кроме того, стороны договорились организовать переговоры между научными сотрудниками двух стран для обсуждения применяемых методик выявления капрового жука в продукции растительного происхождения и выработки позиции о наиболее эффективных способах его обнаружения.
Потенциальный ущерб при завозе Trogoderma granarium Ev. на территорию России только от выбраковки и уничтожения товарной продукции может составить более 5 млрд рублей в год ($68,1 млн).
4 декабря пресс-служба «Узгоскарантина» отмечала, что отправленные российской стороной фотоснимки были изучены сотрудниками Центральной карантинной лаборатории, в ходе которых было установлено, что указанный объект не является капровым жуком, а относится к другому виду жуков (Trogoderma), который встречается в Центральной Азии и России.
По данным ведомства, стороны договорились не вводить ограничения на ввоз сушеных абрикосов в Россию, а предпринять фитосанитарные меры только в отношении предприятия-экспортера, отправившего данную продукцию. В инспекции уточнили, что данный экспортер получил от России заказ на абрикосы прошлого урожая.
Ранее Россия запретила ввоз томатов и перцев из Ферганской области.
Михаил Иванович
Здорово! Теперь растительная продукция подешевеет для местного населения, которому никакие бактерии не страшны. Организм привык.
Flyer
“данный экспортер получил от России заказ на абрикосы прошлого урожая.“
ща прибегут диванные комментаторы и скажут что это ФСБ подстроили, чтобы принудить нас вступить в ЕАЭС.
PS я вот кстати тоже ввел односторонние санкции против узбекской турщак-кураги и кишмиша. на Фархадском, в темноте, с радостью таких червивых отходов насуют.
Андрей Андреев
По снимкам невозсожно определить является обьект личинкой капрового жука или нет.
Renat Akchurin
Явное политическое давление со стороны России.
Как вступим в ЕАЭС, так и жуки всякие исчезнут. Сами по себе.
外人
Михаил Иванович
7 декабря 2020, 21:53
“Теперь растительная продукция подешевеет для местного населения“, — неее, вряд ли, скажут коронную фразу, “брат (сестра) доллар жи падаражал“ (с)! О_о..
Mak Turn
“По снимкам невозсожно определить является обьект личинкой капрового жука или нет.“
Да ну, у Россельхознадзора в рукавах имеется и анализ ДНК методом ПЦР.
Совет Вам, просьба не допускать орфографических ошибок на данном ресурсе, microsoft word Вам в помощь.
Akbar Yusupov
Flyer Не бывает диванных комментаторов, а бывают диванные эксперты, вроде вас с нами.
Akbar Yusupov
Узбекистан экспортирует сельхозпродукцию в около 100 стран мира, но почему то претензии возникают только у стран ЕАЭС. К чему бы все это.
Сергей Малевин
Ринат Акчурин, какое такое политическое давление?! Посмотрите на этот урюк. Такой прекрасный натюрморт. Я бы на месте российских чиновников ввел бы бессрочный запрет. Экспортировать товар за рубеж в таком виде — верх наглости, лени, неуважения и пофигизма. Пока не научатся у турков, как надо заниматься экспортом с/х продукции.
ZAFAR SHODIEV
СКОРЕЕ, ЭТО ЭЛЕМЕНТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ДАВЛЕНИЯ, С ЦЕЛЬЮ ПОЛУЧИТЬ ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЫГОДЫ.
Такие фейковые фотки в интернете можно много найти.
Ruslan Band
Mak Turn.
Прежде чем делать замечания, советую самому внимательней читать, а именно какая из сторон определила вид насекомого по фото.
“4 декабря пресс-служба „Узгоскарантина“ отмечала, что отправленные российской стороной фотоснимки были изучены сотрудниками Центральной карантинной лаборатории, в ходе которых было установлено, что указанный объект не является капровым жуком“
john smart
Давайте мы тоже запретим кое что из российской продукции и потом проведем консультации, потянем время. А там видно будет: услуга за услугу. Ну например жиры содержащие транс-жиры более 2%. Месяцев 5-6 потратим на переговоры и выяснения результатов лабораторных анализов. Ближе к маю разрешим или запретим импорт еще чего-то. Сезон пройдет и никому не нужны будут сухофрукты поскольку созреют свежие фрукты. Не надо бояться. Наглость второе счастье.
Рустам Якубов
Flyer, рассмешили ) Я бы тоже ввел односторонние санкции против спекулянтов на рынке, которые продают за бешеные деньги свою некачественную продукцию, да возможности не позволяют. Наши спекулянты просто фокусники, вроде берешь одно, а приходишь домой и обнаруживаешь другое )))
Renat Akchurin
@Сергей Малевин: Так и заказ был на такой урюк/курагу. 30 лет экспортировали, проблем не было, и видите ли, теперь какие-то там личинки появились.
Напоминает очередной сериал вроде поставок грузинских и молдавских вин в Россию, которые, замечу, по качеству лучше российских, но в них тоже в свое время находили какие-то там химикаты опасные. Ну, якобы.