Россельхознадзор с 18 декабря разрешил ввоз на территорию России томатов и перцев с семи предприятий из Ферганской области Узбекистана, сообщила пресс-служба ведомства.

Отмечается, что в продукции этих предприятий в 2020 году не выявлено карантинных для стран-членов ЕАЭС объектов, а также вируса коричневой морщинистости плодов томата.

«Такое решение принято на основании представленной Государственной инспекцией по карантину растений при Кабинете министров Республики Узбекистан информации о результатах обследования мест производств и анализа состояния тепличных хозяйств в указанном регионе республики», — говорится в сообщении.

Ввоз томатов разрешен с предприятий:

ООО «Golden Tree» (Куштепинский район);

ФХ «Фарход Ранчо» (г. Кувасой);

ООО «Фаргона Зиё курувчи» (г. Кувасой).

Ввоз перцев разрешен с предприятий:

ФХ «Новая волна» (Олтиарикский район);

ООО «Жилокор Замини» (Дангаринский район);

ООО «Саодатли Дил Фаровон» (Дангаринский район);

ООО «Юлдашев Элдор» (Бешарикский район).

Запрет на ввоз томатов и перцев из Ферганской области был введен с 26 ноября. Россия с 7 декабря запретила поставки всей растительной продукции из Ферганской области из-за выявления в поступившей партии сушеных абрикосов опасного вредителя — капрового жука. С 11 декабря Россельхознадзор ввел запрет на поставки томатов и перца из Кашкадарьинской и Навоийской областей из-за обнаружения вируса коричневой морщинистости.