С января по август Узбекистан импортировал 73 электромобиля на 1,7 млн долларов. Это на 53 больше показателя за аналогичный период прошлого года, сообщил пресс-секретарь Государственного комитета по статистике Усмон Абдурасулов.

По данным Госкомстата, 50 электромобилей ввезено из Китая, 12 — из Республики Корея, 11 — из Германии, ОАЭ, России и Грузии.

Всего за первые восемь месяцев Узбекистан ввез автомобилей (включая транспортные средства на воздушной подушке) на 111 млн долларов, что на 59,3% больше прошлогоднего показателя.

Напомним, что с 1 января 2019 года ввозимые электрокары были освобождены от импортных пошлин, а с июля — от акцизного налога. С января правительство планировало ввести пошлину в 10% на импорт электромобилей, но в итоге от этой идеи отказались.