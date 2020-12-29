«Нетерпимость к любым проявлениям коррупции должна стать неотъемлемой частью нашей повседневной жизни», — заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в послании парламенту 29 декабря.

Он добавил, что все государственные органы, политические партии, общественные организации, СМИ, каждый гражданин «должны мобилизоваться на борьбу с этим злом».

«Нам необходимо с раннего возраста прививать детям понимание того, что коррупция является очень серьезным преступлением, воспитывать непримиримость по отношению к ней, учить честному труду и добросовестному предпринимательству», — сказал Шавкат Мирзиёев.

Крайне важно предупреждать коррупцию и обеспечивать прозрачность процессов принятия решений во всех госорганах, добавил президент. Он напомнил, что с этого года граждане получили возможность знакомиться с данными о государственных закупках и поднимать уместные вопросы.

Президент поручил Министерству финансов в течение трех месяцев наладить практику публикации информации о доходах и расходах внебюджетных фондов государственных органов, закупках организаций с государственным участием, а также данных о государственных субсидиях и грантах.

За последние два года судами было отменено около 2500 решений хокимов, посетовал глава государства. Причины этого — либо безграмотность, либо коррупция, заявил он. Чтобы повысить прозрачность в процессе принятия таких решений, будет внедрена электронная информационная система.

Президент также поручил Агентству по противодействию коррупции в течение месяца подготовить предложение о расширении перечня открытых данных.

Для борьбы с коррупцией также прозрачная конкурсная система отбора кадров и приема на работу «вместо изживших себя методов отбора».