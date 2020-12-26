В рамках долгосрочного сотрудничества с Deutsche Bank AG «Асакабанк» подписал кредитное соглашение на общую сумму $90 млн. Полученные средства будут направлены на финансирование торговых сделок и пополнение оборотного капитала клиентов банка.

«Асакаьанк» — один из ключевых игроков финансового рынка Узбекистана. Он имеет высокие рейтинговые оценки, присвоенные со стороны Moody’s и Fitch Ratings. Также банк первым привлек необеспеченную кредитную линию, в котором Deutsche Bank AG выступил в качестве единственного кредитора.

«Мы очень рады предоставить этот знаковый кредит „Асакабанку“, первый в своем роде кредит, выданный единолично со стороны Deutsche Bank узбекистанскому банку. Закрывая вторую сделку в стране в 2020 году, мы надеемся продолжить нашу работу по обеспечению доступа к международным рынкам капитала для заемщиков корпоративного и финансового сектора страны, увеличивая наше присутствие как в Узбекистане, так и расширяя границы сотрудничество в Центральной Азии», — отметила Клэр Коустар, глава клиентского управления и структурирования сделок Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и Африки Deutsche Bank AG.

После ребрендинга, состоявшегося в честь в 25-летия, «Асакабанк» ставит перед собой цель достичь еще больших успехов на международном рынке. Тем самым он создаст благоприятные условия и предложит новые продукты для клиентов. Сделка с Deutsche Bank AG является одним из ярких таких примеров.

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