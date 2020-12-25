Агентства по противодействию коррупции Узбекистана вынесло на обсуждение законопроект о внесении изменений и дополнений в закон «О противодействии коррупции».

Документом предлагается внести изменения в статью 28 закона, согласно которым государство обеспечивает социально-правовую защиту не только лиц, сообщивших о коррупционных правонарушениях, но и их близких родственников.

«Данные о лицах, сообщивших о правонарушениях, связанных с коррупцией, составляют государственную тайну и не подлежат разглашению. Исключение составляют ограничения, предусмотренные законом», — говорится в тексте проекта закона.

При наличии достаточных оснований, подтверждающих угрозу применения насилия или уничтожении имущества лиц, сообщивших о коррупции, а также их близких родственников органы, осуществляющие борьбу с коррупцией, обязаны принять необходимые меры по защите их жизни, здоровья, чести, достоинства и имущества, гласит документ.

Нападение на лиц, сообщивших о коррупции, и их близких родственников по причине такого сообщения служит основанием для привлечения к ответственности согласно законодательству, отмечается в проекте.

Лица, сообщившие о коррупции, будут поощряться согласно порядку, установленному правительством.

При этом лица, осведомлённые о правонарушениях, связанных с коррупцией, и сообщившие ложную информацию о них, несут ответственность согласно закону. Нормы о защите на них не распространяются.

В августе Генеральная прокуратура предлагала установить сумму поощрения за сообщения о коррупционных правонарушениях в зависимости от размера взятки или причиненного ущерба либо стоимости расхищенного имущества — от 3 БРВ до 10−15% от суммы.

В октябре «Газета.uz» публиковала интервью с директором Агентства по противодействию коррупции Акмалем Бурхановым.