Генеральная прокуратура Узбекистана представила для общественного обсуждения проект постановления Кабинета Министров «Об утверждении Положения о порядке поощрения лиц, сообщивших о коррупционных правонарушениях или оказавших иным образом содействие в противодействии коррупции».

Проектом документа предусмотрено единовременное денежное вознаграждение при наличии одного из следующих оснований:

раскрытие коррупционных правонарушений гражданами или лицами без гражданства на основании сообщения в антикоррупционные органы о лице, которое требовало от них взятки, или об известном им коррупционном правонарушении;

раскрытие сотрудником негосударственной коммерческой организации или иной негосударственной организации либо государственного органа, организации с участием государства или органа самоуправления граждан о предложении или требовании от него взятки или об известном им коррупционном правонарушении на основе обращения в органы противодействия коррупции (сотрудники антикоррупционных органов — на основе обращения к своему руководителю);

задержание разыскиваемого лица на основании заявления в правоохранительные органы о разыскиваемом за совершение коррупционного преступления, за исключением [заявления] сотрудников правоохранительных органов.

Под административное правонарушение коррупционной направленности подпадают статьи 61−1 (подкуп служащего негосударственной коммерческой или иной негосударственной организации), 193−1 (подкуп служащего государственного органа, организации с государственным участием или органа самоуправления граждан), 193−2 (незаконное получение служащим государственного органа, организации с государственным участием или органа самоуправления граждан материальных ценностей или имущественной выгоды) Кодекса об административной ответственности.

В состав уголовных правонарушений коррупционной направленности входят пункт «г» часть 2 статьи 167 (хищение путем присвоения или растраты, совершенное путем злоупотребления должностным положением), пункт «в» части 3 статьи 168 (мошенничество с использованием служебного положения), статьи 192−9 (коммерческий подкуп) и 192−10 (подкуп служащего негосударственной коммерческой или иной негосударственной организации), 205 (злоупотребление властью или должностными полномочиями), 209 (должностной подлог), 210 (получение взятки), 211 (дача взятки), 212 (посредничество во взяточничестве), 213 (подкуп служащего государственного органа, организации с государственным участием или органа самоуправления граждан), 214 (незаконное получение служащим государственного органа, организации с государственным участием или органа самоуправления граждан материальных ценностей или имущественной выгоды), 243 (легализация доходов, полученных от преступной деятельности с использованием служебного положения) и 301 (злоупотребление властью, превышение или бездействие власти).

Единовременное денежное вознаграждение предлагается установить в следующих размерах:

1) по административным делам о коррупционных правонарушениях — 3 базовых расчетных величины (БРВ);

2) если коррупционные правонарушения, по которым сумма взятки или причиненного ущерба либо стоимость присвоенного (расхищенного) имущества не превышает 30 БРВ, то устанавливаются следующие размеры выплат:

за преступления, не представляющие большую общественную опасность, — 5 БРВ;

за менее тяжкие преступления — 7 БРВ;

за тяжкие преступления — 10 БРВ;

за особо тяжкие преступления — 15 БРВ.

3) если коррупционные правонарушения, по которым сумма взятки или причиненного ущерба либо стоимость присвоенного (расхищенного) имущества не превышает 100 БРВ, то устанавливаются следующие размеры выплат:

за преступления, не представляющие большую общественную опасность — 10 БРВ;

за менее тяжкие преступления — 15 БРВ;

за тяжкие преступления — 20 БРВ;

за особо тяжкие преступления — 25 БРВ.

4) если коррупционные правонарушения, по которым сумма взятки или причиненного ущерба либо стоимость присвоенного (расхищенного) имущества превышают 100 БРВ, то выплаты производятся в процентах:

за значительные размеры (от 100 до 300 БРВ) — 15% [от суммы взятки, ущерба, стоимости расхищенного имущества];

за крупные (от 300 до 500 БРВ) и особо крупные размеры (500 и более БРВ) — 10%.

В этом случае расчет суммы взятки или причиненного ущерба либо стоимости присвоенного (расхищенного) имущества будет проводиться исходя из самого минимального размера из установленных законодательством.

5) за сообщения о местонахождении разыскиваемого лица — 5 БРВ, о местонахождении двух разыскиваемых лиц — 7 БРВ.

Кроме того, граждане (за исключением сотрудников правоохранительных органов) могут быть награждены благодарственным письмом или памятным подарком за информирование правоохранительных органов о фактах, имеющих отношение к расследованию и раскрытию коррупционных правонарушений, или за непосредственную помощь в расследовании таких преступлений или оперативно-розыскных мероприятиях.

Денежные вознаграждения будут выплачиваться за счет средств госбюджета.

Генпрокуратура отмечает, что проект постановления Кабмина направлен на имплементацию требований Конвенции ООН против коррупции в национальное законодательство, ограничение всех форм коррупции в обществе и повышение эффективности борьбы с ней.

В январе 2018 года в Узбекистане был внедрен порядок, согласно которому за подтвержденную информацию о готовящемся преступлении граждане могли получить денежное вознаграждение. Однако в нем не было предусмотрено поощрение за сообщения о коррупционных фактах.

Прогнозируется, что с принятием постановления ежегодно из госбюджета будет требоваться дополнительно 300−500 млн сумов.

Для справки: в Казахстане за сообщения о коррупционных правонарушениях из бюджета в 2017—2019 годах было выделено 99 млн тенге (2,4 млрд сумов) за вознаграждение 708 человек. В первом квартале 2020 года поощрения в 7,2 млн тенге (176,6 млн сумов) получили 44 человека.

Обсуждение проекта постановления продлится до 3 сентября.