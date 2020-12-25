Количество платёжных терминалов в Узбекистане по состоянию на 1 декабря достигло 437,1 тысячи, увеличившись по сравнению с тем же периодом прошлого года на 17%, или 62 тысячи, следует из данных Центрального банка.

Число терминалов в разрезе регионов. Инфографика ЦБ.

Количество банкоматов и инфокиосков составило 11,6 тысячи, что на 33%, или 2912, больше, чем на 1 декабря прошлого года.

Число банкоматов в разрезе регионов. Инфографика ЦБ.

Количество банковских карт в обращении увеличилось до 26 миллионов, что на 5,9 миллиона больше по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Из них 8 миллионов карт находятся в обращении в Ташкенте, по 2,1 миллиона — в Самаркандской и Кашкадарьинской областях, 1,9 миллиона — в Ферганской области.

Число банковских карт в разрезе регионов. Инфографика ЦБ.