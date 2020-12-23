Агентство по защите прав потребителей при Антимонопольном комитете Узбекистана выявило нарушения, допущенные мобильным оператором Ucell по отношению к почти 338 тысячам абонентов. Общая сумма ущерба составила более 97,4 млн сумов, сообщила пресс-служба ведомства.

Проверка была начата после обращения абонента, который получил SMS-уведомление мобильного оператора о списании со счета 420 сумов. Заявитель был участником акции Al-Chiroq, которая предоставляет минуты в сети, SMS-пакеты или интернет-трафик за 84 сумов. «Несмотря на то, что на протяжении нескольких дней данная услуга не была доступна, деньги со счета абонента списали», — поясняется в сообщении.

Для изучения ситуации агентство направило письмо в ООО «COSCOM». Выяснилось, что участники названной акции имели возможность через специальное приложение получать по одной услуге в день за ежедневную абонентскую плату 1 сум в день, а с 25 августа — за 84 сум в день.

В период с 30 сентября по 4 октября в работе приложения наблюдался сбой, в связи с чем 337,9 тысячи абонентов не смогли получить услуги, предусмотренные условиями акции. При этом с их счетов было списаны деньги за неоказанную услугу на общую сумму 97,4 млн сумов.

Согласно статье 21 «Закона о защите прав потребителя», продавец (исполнитель) не имеет право настаивать на приобретении дополнительных товаров или услуг, а также взимать плату за неоказанные услуги, говорится в сообщении ведомства.

Всем абонентам компании, которые не смогли участвовать в акции по причине сбоя системы, были возвращены списанные денежные средства в полном объеме.

Напомним, в начале декабря мобильный оператор Beeline также возместил нанесенный абонентам ущерб, который оценивался в 20 млрд сумов. В 2019 году компания подключила клиентам услугу на бесплатный промо-период, после которого она стала платной.