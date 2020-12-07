Агентство по защите прав потребителей выиграло два суда о нарушении правил оказания услуг мобильной связи оператором Beeline Uzbekistan, сообщила пресс-служба ведомства.

По данным агентства, в июле 2019 года компания Unitel, работающая под брендом Beeline Uzbekistan, объявила о проведении промо-акции по подключению услуги «Будь в курсе» абонентам, у которых она на тот момент не была подключена, на бесплатный промо-период (10 и 30 дней). Услуга предоставляет абоненту оповещения о поступавших ему звонках, пока телефон был вне сети.

«Но по окончании бесплатного периода данная услуга согласно условиям промо-акции не была отключена автоматически, а, напротив, тарифицировалась по стоимости 240 сум/день по утвержденному прайсу», — говорится в сообщении.

Всего в рамках промо-акции к услуге было подключено более 3,2 млн абонентов, из них 1,2 млн абонентов отключили услугу самостоятельно. По состоянию на май 2020 года услуга оставалась подключенной почти 1,3 млн абонентов, отмечает агентство, возбудившее в марте этого года дело в отношении Beeline Uzbekistan по признакам нарушения закона «О защите прав потребителей» и Правил оказания услуг мобильной связи.

Специальная комиссия Агентства по защите прав потребителей 3 июля вынесла решение и предписание компании Unitel по факту нарушений законодательства о защите прав потребителей, а именно по нарушению статьи 21 закона «О защите прав потребителей» и пунктов 25 и 26 Правил оказания услуг мобильной связи.

Предписание заключалось в требовании отключить услугу «Будь в курсе» абонентам, которым она была подключена в период проведения промо-акции и продолжает оказываться, а также возместить нанесенный ущерб. При этом сумма ущерба по каждому абоненту определяется согласно объему списанных денежных средств по услуге «Будь в курсе» и возмещается путем зачисления на счет абонента, уточнило агентство.

Компания UNITEL в августе обратилась в Шайхантахурский районный административный суд с требованием признать выданное агентством предписание недействительным. По итогам разбирательства суд отказал мобильному оператору в удовлетворении иска и счел требования агентства законными.

В октябре Unitel обратилась уже в Ташкентский городской административный суд с апелляцией. «Однако и здесь прежнее решение суда было оставлено без изменений, а в апелляции ООО „Unitel“ также было отказано», — говорится в сообщении.

Мобильный оператор 13 ноября на своем официальном сайте разместил объявление о том, что с 23 ноября будет производится отключение услуги «Будь в курсе» тем абонентам, которым она была подключена в ходе промо-акции в 2019 году.

По оценке Агентства по защите прав потребителей, сумма ущерба, нанесенного абонентам компании Beeline Uzbekistan, оценивается в размере более 20 млрд сумов. «Данные средства уже начали возвращаться абонентам компании на личный счет в национальной валюте», — говорится в сообщении.

Источник: consumer.uz / Потребитель.уз / Facebook

Агентство по защите прав потребителей напомнило, что поставщики товаров и услуг согласно закона «О защите прав потребителей» должны предоставлять достоверную и полную информацию о товарах и услугах, не ограничивать потребителей в праве свободного выбора и не навязывать приобретение дополнительных позиций.