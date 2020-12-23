В последние недели в СМИ появляются новости о новом штамме коронавируса, который уже зафиксирован в ряде европейских стран, в том числе Великобритании. Об опасности мутированного вируса и его отличиях от существующей формы COVID-19 рассказала член штаба по борьбе с коронавирусом при Министерстве здравоохранения Узбекистана Севара Убайдуллаева.

По ее словам, любой вирус подвергается мутации при адаптации к окружающей среде. «Масштабы мутации зависят от уровня распространения инфекции, то есть мутация вируса наблюдается у каждого третьего или четвертого человека, заразившегося инфекцией», — сказала она.

По поводу нового штамма коронавируса в Великобритании специалист заявила, что на острове он появился в сентябре, а сегодня зафиксирован уже в более чем 60 регионах.

«Наблюдения ученых показали, что данный штамм COVID-19 в основном встречается у детей и молодых людей, при этом в симптомах болезни практически нет изменений. Но из-за того, что с момента выявления этого штамма прошло не так много времени, мы имеем недостаточно информации о протекании болезни в тяжелой и особо тяжелой форме. Это, в свою очередь, призывает нас быть еще более бдительными», — подчеркнула член штаба.

Кроме того, Севара Убайдуллаева остановилась на производимых вакцинах и их способности бороться с новым штаммом коронавируса.

«Как показали исследования, после мутации в „коронных“ белках вируса произошли изменения — это служит ключом для преодоления оболочек клеток человека. Вирус с помощью этих корон вступает в контакт с поверхностью клеток организма. Производимые вакцины воздействуют на внешнюю оболочку коронавируса, то есть на оболочку S-белка, в которой имеется жировая кислота. Ученые Великобритании и России отмечают, что даже если коронавирус подвергается мутации и меняет свой генетический штамм, вакцина продолжит оказывать влияние на новые штаммы», — пояснила она.

Член штаба по борьбе с коронавирусом указала, что «вакцина готовит организм к атаке вируса на его различные составные части, а это означает, что при мутации определенной части короны эффект вакцины сохранится».

Напомним, новый штамм COVID-19 был обнаружен в Великобритании, Нидерландах, Дании, Германии, Австрии, Австралии, Италии и ЮАР, с которыми с 21 декабря по 10 января Узбекистан приостановил авиасообщение.