С 21 декабря по 10 января Узбекистан приостанавливает международные авиарейсы, в том числе въездные, выездные и транзитные, с Великобританией, Италией, Германией, Данией, Австрией, Австралией, Нидерландами и ЮАР. Такое решение приняла Специальная республиканская комиссия по борьбе с коронавирусом с учётом выявления нового варианта COVID-19 и сложной эпидемиологической ситуации в этих странах.

Гражданам названных стран и лицам без гражданства, постоянно проживающие в этих государствах, а также гражданам третьих стран, посещавших указанные государства в течение последних 14 дней, запрещён въезд в Узбекистан в период действия ограничения.

Граждане Узбекистана и лица без гражданства, проживающие в стране, находившиеся в течение последних 14 дней в Великобритании, Италии, Германии, Дании, Австрии, Австралии, Нидерландах и ЮАР и въезжающие в Узбекистан через третьи страны, подлежат 14-дневному карантину в карантинном центре или в соответствующем отеле.

Установленные ограничения будут постепенно сниматься по мере стабилизации эпидемиологической ситуации в перечисленных странах, говорится в сообщении комиссии.

По состоянию на 20 декабря ежедневное число выявленных случаев заболевания COVID-19 в Великобритании составило 36 тысяч, в Германии — около 21 тысячи, в Италии — 15 тысяч, в Нидерландах — 13 тысяч, в ЮАР — более 9000, напоминает комиссия.

Ранее мы писали, что в связи с этим европейские и другие страны приняли решение временно ограничить воздушное сообщение с указанными государствами.

Учитывая складывающуюся в мире ситуацию, комиссия призвала граждан продолжать носить маски в общественных местах, не нарушать требование о проведении мероприятий в заведениях общественного питания с участим не более 30 человек, а также не проводить корпоративные новогодние мероприятия в организациях.