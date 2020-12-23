До конца 2019 года в банке «Асака» рассмотрением кредитных заявок занимался кредитный комитет. Каждая заявка рассматривалась отдельно, а на рассмотрение уходил месяц. Тут был высокий риск вмешательства человеческого фактора: ответственные за рассмотрение сотрудники могли легко выдавать кредиты по своему усмотрению либо своим знакомым.

После банк перешел на систему андеррайтинга — рассмотрение заявок специалистами-андеррайтерами. Количество заявок доходило до нескольких тысяч в день, а один специалист мог физически рассматривать только 50−100 из них. Причем штат андеррайтеров был ограничен, а специалистов не хватало. Поэтому процесс рассмотрения занимал до 15 дней, что также было неприемлемо для бизнеса, когда каждый день на счету.

Чтобы кардинально ускорить процесс выдачи кредитов для клиентов и значительно улучшить условия обслуживания клиентов, в 2020 году банк «Асака» решил перейти на кредитный конвейер — быструю, автоматизированную, исключающую человеческий и коррупционный фактор систему.

Что такое скоринг и как он помогает клиентам банка

Банк «Асака» подготавливает запуск кредитного конвейера со скоринговой системой — это математическая модель обработки данных, таких как доходы, кредитная нагрузка и кредитная история, которая позволит быстро определять кредитоспособность потенциального заемщика. Такая система поможет клиентам банка «Асака» сэкономить время: теперь решение по кредиту будет выдаваться в течение 5−10 минут после обработки данных.





Физическим лицам больше не нужны никакие документы для получения кредита, кроме паспорта: скоринговая система интегрирована с базой государственных сервисов, в течение нескольких минут предоставляющих информацию о кредитной истории и текущих обязательствах клиента. Это позволяет клиенту предъявить всего один документ и не тратить время на сбор справок о доходах и других лишних бумаг.

У скоринга есть несколько преимуществ: эффективное управление рисками, оптимизация затрат на рассмотрение заявки за счет автоматизации процесса, сокращение времени, увеличение числа обрабатываемых заявок. Также благодаря скорингу исключается человеческий фактор, выявляются и предотвращаются попытки мошенничества.

Принятие решений, основанных на кредитной истории клиентов, будет способствовать развитию финансовой дисциплины. Предоставление особых условий клиентам с хорошей кредитной историей будет мотивировать население на соблюдение договорных обязательств.





Почему скоринг выгоден банку

Эффективная система управление рисками — залог благополучия любого банка. В основе банковского кредитования заложен принцип получения дохода от процента за предоставления заемных средств. И только правильная оценка потенциального заемщика позволяет банку получать доход от кредитования. Скоринг — это одна из составных частей процесса принятия решения по кредитным операциям. А главными ее задачами являются управление рисками, автоматизация принятия решений, исключение человеческого фактора.

Единственным недостатком этой системы может быть некорректная скоринговая модель. Полагаться полностью на заложенную логику будет ошибочно, поэтому за работой скоринговой системы банка «Асака» наблюдает отдельная команда. Она будет постоянно анализировать и дорабатывать скоринговые карты.





Пока система скоринга тестируется только для выдачи кредитов физическим лицам: микрозаймов, автокредитов, потребительских кредитов и других. Система рассмотрения заявок юридических лиц сложнее, но и она будет развиваться со временем.

Сейчас выдача кредита по новой модели уже работает в Ташкентском городском филиале банка «Асака», а окончательное внедрение, адаптацию и обучение сотрудников во всех филиалах по республике банк планирует закончить в начале 2021 года.

Получить подробную информацию можно в круглосуточном контакт-центре по телефону: 1152.

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