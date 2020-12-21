Узбекистан и Россия подписали соглашение о поставках 1 миллиона доз вакцины «Спутник V» для выезжающих из Узбекистана на заработки в РФ трудовых мигрантов, заявил 21 декабря журналистам посол страны в Ташкенте Владимир Тюрденев.
Владимир Тюрденев также сообщил, что в следующем году ожидается «заключение контракта на закупку у России второй вакцины от COVID-19 „Эпиваккорона“».
Напомним, 100 доз российской вакцины против коронавируса «Cпутник V» в начале декабря доставил в Ташкент министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. Образцы переданы узбекской стороне для проведения испытаний, необходимых для прохождения регистрации и запуска промышленного производства вакцины на территории страны.
Дмитрий Басов
Почём опиум для народа?
Zara5678
Дайте жителям Узбекистана выбирать самим какой вакциной себя привить!
Я и мои близкие хотим Российскую вакцину. Другие хотят европейскую, кто-то китайскую.
Обеспечте население свободным доступом к любой вакцине!