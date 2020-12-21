Сенат Олий Мажлиса Узбекистана на 10-м пленарном заседании 19 декабря одобрил закон, которым смягчено наказание за преступления, связанные со случаями клеветы и оскорбления, а именно отменяется наказание в виде лишения свободы за эти преступления. В сообщении пресс-службы верхней палаты парламента говорится, что изменения должны способствовать повышению уровень прозрачности в обществе. Одновременно вводится наказание за распространение ложной информации.

Как уточнили «Газете.uz» в Сенате, согласно обновленной статье 139 («Клевета») Уголовного кодекса, клевета в печатном или иным способом размноженном виде, в том числе размещенная в средствах массовой информации, сетях телекоммуникаций или всемирной информационной сети интернет, наказывается штрафом от 200 до 400 базовых расчетных величин или обязательными общественными работами от 300 до 360 часов либо исправительными работами от 2 до 3 лет или ограничением свободы до 1 года (жирным выделены дополнения в статью). Ранее максимальная санкция за это преступление предусматривала лишение свободы до одного года.

Клевета, соединенная с обвинением в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления, повлекшая за собой тяжкие последствия, совершенная опасным рецидивистом, из корыстных или иных низменных побуждений, наказывается штрафом от 300 до 500 БРВ или обязательными общественными работами от 360 до 400 часов либо ограничением свободы от 1 года до 3 лет (жирным выделено изменение). В предыдущей редакции статьи предусматривалось наказание в виде ограничения свободы от 1 года до 3 лет либо лишения свободы до 3 лет.

В Сенате напомнили, что рекомендации о смягчении ответственности за клевету и оскорбление ранее давали ООН, ОБСЕ и Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). Указом президента Узбекистана от 13 декабря 2019 года Агентству информации и массовых коммуникаций было поручено подготовить предложения по отмене мер, связанных с лишением свободы за клевету и оскорбление.

Одновременно Кодекс об административной ответственности дополнен статьёй 202−2 «Распространение ложной информации». Согласно ей, распространение ложной информации, в том числе в средствах массовой информации, сетях телекоммуникаций или всемирной информационной сети интернет, приведшее к унижению достоинства личности или дискредитации личности, влечет наложение штрафа в сумме 50 базовых расчетных величин. Распространение же ложной информации, содержащей угрозу общественному порядку или безопасности, влечет наложение штрафа от 50 до 100 БРВ.

Уголовный кодекс дополнен статьёй 244−6«Распространение ложной информации». Согласно этой статье, распространение ложной информации, в том числе в СМИ, сетях телекоммуникаций или всемирной информационной сети интернет, приведшее к унижению достоинства личности или дискредитации личности, совершенное после применения административного взыскания за такие же действия, наказывается штрафом до 150 БРВ или до 240 часов обязательными общественными работами, либо до 2 лет исправительными работами либо до 2 лет ограничения свободы.

Распространение ложной информации, содержащей угрозу общественному порядку или безопасности, при отсутствии признаков преступления, предусмотренного статьей 2441 УК, совершенное после применения административного взыскания за такие

же действия, наказывается штрафом до 200 БРВ или до 300 часов обязательных общественных работ либо до 2 лет исправительных работ либо до 2 лет ограничения свободы.

Указанные выше действия, совершенные повторно или опасным рецидивистом либо с причинением крупного ущерба, наказываются штрафом от 200 до 300 БРВ или ограничением свободы от 1 до 3 лет. Если эти действия совершены во время массовых мероприятий или при чрезвычайной ситуации, с причинением особо крупного ущерба или повлекли другие тяжкие последствия, совершены организованной группой или в ее интересах, предусмотрен штраф от 200 до 400 БРВ или ограничение свободы от 2 до 3 лет.

Для вступления в силу закон должен быть подписан президентом Узбекистана.