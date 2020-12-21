Следственный комитет при МВД Узбекистана прокомментировал видео конфликта с поножовщиной, распространяющееся в социальных сетях.
Инцидент случился 8 декабря примерно в 13:40 на территории торгового комплекса «Малика» в Шайхантахурском районе Ташкента.
У главного входа рынка между 21-летним Саидахмадом Х. и 27-летним Рустамом М. произошла ссора, в ходе которой С. Х. нанес оппоненту ножевые ранения в области спины и правой щеки. Судебно-медицинская экспертиза показала, что Р. М. получил телесные повреждения средней тяжести.
По данному факту следственный отдел УКД ОВД Шайхантахурского раойна возбудил уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 277 (хулиганство) Уголовного кодекса. Ведется следствие.
В выходные сообщалось о подобном случае, произошедшем 16 декабря в торговом центре «Тошкент савдо маркази» (бывший «Абу-Сахий»). Мужчина нанес удар ножом брату и скрылся. Пострадавший скончался.
Rovshan Maxsudov
А ведь это не впервые происходит в Малике.
K Alex
Ренессанс.. Народ по улицам с ножами разгуливает..
Zara5678
В 21 год разгуливает с ножом и при соре тут же его применяет в многолюдном месте!!!
И это уже страшная тенденция за последние 3 года!
Может пора нашим заботливым депутатам совместно с силовиками и психологами создать комиссию, выявить причины следствия и выработать меры и продиводействия!!!
bulion solst
попытка убийства факт налицо, удар из подтижка и в голову, причем это спланировано а не в драке, тоесть он уже был готов к возможной смерти потерпевшего, а значит никакого хулиганства тут в помине нету. Нужно разрешение на огнестрел разрешить чтобы таких нападавших на месте положили, подумать только вед кто-то из нас может быть завтра на месте пострадавшего. со спины.
Джон Йссариан
Весело у нас на Кавказе.