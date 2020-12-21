Следственный комитет при МВД Узбекистана прокомментировал видео конфликта с поножовщиной, распространяющееся в социальных сетях.

Инцидент случился 8 декабря примерно в 13:40 на территории торгового комплекса «Малика» в Шайхантахурском районе Ташкента.

У главного входа рынка между 21-летним Саидахмадом Х. и 27-летним Рустамом М. произошла ссора, в ходе которой С. Х. нанес оппоненту ножевые ранения в области спины и правой щеки. Судебно-медицинская экспертиза показала, что Р. М. получил телесные повреждения средней тяжести.

По данному факту следственный отдел УКД ОВД Шайхантахурского раойна возбудил уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 277 (хулиганство) Уголовного кодекса. Ведется следствие.

В выходные сообщалось о подобном случае, произошедшем 16 декабря в торговом центре «Тошкент савдо маркази» (бывший «Абу-Сахий»). Мужчина нанес удар ножом брату и скрылся. Пострадавший скончался.