16 декабря примерно в 16:30 в торговом центре «Тошкент савдо маркази» (бывший «Абу-Сахий») произошел конфликт с поножовщиной, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Генеральной прокуратуры Узбекистана. Запись инцидента с камеры видеонаблюдения попала в социальные сети.

Как отметили в Генпрокуратуре, безработный Н. М. (1995 года рождения, ранее судим) рядом с магазином №127 в 5-м блоке во время ссоры с братом О. М. (1991, ранее судим), тоже безработным, нанес ему удар ножом в область груди и скрылся с места происшествия. От полученной травмы О. М. скончался в больнице.

В отношении Н. М. возбуждено уголовное дело по пункту «д» части 3 статьи 104 Уголовного кодекса (умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего / наказывается лишением свободы от 8 до 10 лет). Ведутся поиски подозреваемого.