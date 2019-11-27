Современные реанимобили полностью заменят автомобили скорой помощи на базе микровэнов Damas до 2021 года. Об этом на пресс-конференции в Ташкенте в среду сообщил заместитель министра здравоохранения Узбекистана Абдухаким Хаджибаев.

До недавнего времени в стране имелось около 2500 карет скорой помощи (с 2016 года их количество увеличилось на 700). Из них большая часть — 2217 — представлены автомобилями Damas.

Остальные машины — это реанимобили Hyundai (140), а также Nissan (91) и Toyota (50). Недавно сообщалось, что до конца года Ташкент получит 150 современных реанимобилей Ford.

Сейчас одна машина скорой помощи приходится на 13 тысяч населения. В развитых странах этот показатель составляет одну машину на 20−25 тысяч населения, сообщили в Минздраве.

Новые реанимобили соответствуют международным стандартам, они оснащены дефибрилляторами, аппаратами искусственного дыхания и другими необходимыми приборами. На базе этих машин формируются реанимационные бригады.

В соответствии с соглашением между Узбекистаном и Китаем компания Huawei до конца 2020 года по мере замены автомобилей скорой помощи подключит их к автоматизированной системе управления.

Все автомобили скорой помощи будут оснащены современными средствами связи и GPS. Эти технологии позволяют сотрудникам call-центра определять занятость и местонахождение бригад, а также предлагать наиболее быстрый маршрут для объезда пробок.

В Узбекистане имеются 1513 станций и подстанций скорой медицинской помощи. Организационная перестройка позволила сократить время прибытия бригад за счет сокращения расстояний. Раньше автомобили скорой помощи находились при областных, городских и районных станциях скорой помощи.

За первые девять месяцев 2019 года количество вызовов скорой помощи составило более 9 миллионов. В 2016 году этот показатель составлял 7,2 миллиона. При этом большая часть пациентов, вызвавших «скорую», не нуждаются в скорой помощи — лишь в 15% случаев требуется госпитализация. В Европе госпитализируется 85% обратившихся в скорую помощь пациентов, сообщили в Минздраве.