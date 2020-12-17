Хокимом Хивы назначен Темур Исмаилович Давлетов, работавший до этого заместителем хокима Хорезмской области по вопросам развития туризма и спорта, сообщила пресс-служба областного хокимията.

Темур Давлетов (1980 г. р.) является выпускником бакалавриата (2002) и магистратуры (2004) Ташкентского государственного экономического университета. Работал на разных должностях в структуре Государственного комитета по содействию приватизированным предприятиям и развитию конкуренции в Хорезмской области.

Напомним, ранее «Газета.uz» писала о назначении новых хокимов в Ургенче и Багатском районе Хорезмской области.