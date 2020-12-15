С 16 декабря в Лондоне, в Южном и Западном Эссексе и на юге Хартфордшира будут введены максимальные антикоронавирусные ограничения (tier 3 — ограничения третьего уровня). Об этом сообщил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок, передаёт BBC News.

Решение об ужесточении ограничений принято после обнаружения в стране нового варианта коронавируса, который «может быть связан» с более быстрым распространением заболевания в южной Англии, объяснил министр.

По словам Мэтта Хэнкока, британские власти уже уведомили ВОЗ. Он добавил, что «нет никаких оснований» предполагать, что новый вариант коронавируса вызывает более серьёзные последствия или устойчив к вакцине.

Согласно третьему уровню ограничений, бары, пабы, кафе и рестораны будут работать только на вынос и в режиме доставки. Развлекательные заведения, такие как театры, боулинг и кинотеатры должны закрыться, болельщикам запрещено посещать мероприятия на стадионах. Встречи в помещениях также запрещаются, разрешено собираться группами не более шести человек на открытых пространствах.