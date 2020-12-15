Во всём мире 387 журналистов остаются под стражей в связи с выполнением своих профессиональных обязанностей. Об этом говорится в ежегодном докладе, представленном организацией «Репортёры без границ» (Reporters sans frontières, РБГ) 14 декабря.

Этот показатель меньше, чем за 2019 год, когда было задержано 389 журналистов, при этом число задержаний журналистов по всему миру остаётся на исторически высоком уровне, подчёркивает организация.

В докладе отмечается, что 61% случаев заключения журналистов под стражу в связи с их работой приходится всего на 5 стран: 117 журналистов лишены свободы в Китае, 34 — в Саудовской Аравии, 30 — в Египте, 28 — во Вьетнаме и 27 — в Сирии.

Число находящихся в заключении женщин-журналисток увеличилось на 35%: в конце 2020 года 42 из них были лишены свободы. Год назад это число составляло 31. Новые задержания происходили в основном в Беларуси (4), которая переживает беспрецедентные репрессии с момента президентских выборов 9 августа, а также в Иране (4) и Китае (2), где репрессии усилились в связи с санитарным кризисом, говорится в докладе.

По данным РБГ, число неправомерных арестов и задержаний журналистов в период с марта по май 2020 года — в начале распространения по миру коронавируса — увеличилось в четыре раза. С начала февраля по конец ноября только на подобные нарушения прав приходилось 35% из общего числа зафиксированных (они опережают физическое насилие и угрозы, на которые приходится 30% нарушений прав). 14 из журналистов, кто был арестован в связи с освещением темы эпидемии, остаются за решеткой и теперь.

Кроме того, 54 журналиста сегодня остаются по всему миру в заложниках, ещё 4 — пропали без вести.

Число журналистов, убитых в 2020 году, РБГ опубликует 29 декабря в своём годовом отчёте.