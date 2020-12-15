С учетом повышающейся стадии готовности всех проектов компания Golden House предупреждает, что цены на квартиры существенно вырастут с 1 января 2021 года.

Также в течение декабря действуют выгодные предложения для всех покупателей в рамках акции «Новый год с Golden House». Кроме того, есть возможность приобрести квартиру своей мечты в ипотеку на выгодных условиях. При покупке квартир у каждого появляется шанс стать участником акций и выиграть ценные подарки.

Чтобы прочувствовать особую атмосферу уюта и удобство проектов Golden House, можно запланировать визит в офисы продаж.

Не стоит откладывать решение. Чем раньше оформить покупку, тем выгоднее она окажется.

Адреса офисов продаж:

Сайт: gh.uz

Facebook: fb.com/goldenhouseuz

Instagram: @goldenhouseuz

Telegram: t.me/goldenhouseuz

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