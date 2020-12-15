С учетом повышающейся стадии готовности всех проектов компания Golden House предупреждает, что цены на квартиры существенно вырастут с 1 января 2021 года.

Также в течение декабря действуют выгодные предложения для всех покупателей в рамках акции «Новый год с Golden House». Кроме того, есть возможность приобрести квартиру своей мечты в ипотеку на выгодных условиях. При покупке квартир у каждого появляется шанс стать участником акций и выиграть ценные подарки.

Чтобы прочувствовать особую атмосферу уюта и удобство проектов Golden House, можно запланировать визит в офисы продаж.

Не стоит откладывать решение. Чем раньше оформить покупку, тем выгоднее она окажется.

Адреса офисов продаж:

  1. Центральный офис продаж: Мирзо-Улугбекский р-н, ул. Осиё, 3.
  2. ЖК Assalom Maxtumquli: Яшнабадский р-н, ул. Махтумкули.
  3. Британский квартал Greenwich: Мирабадский р-н, пересечение улиц Янгизамон и Сайхун.
  4. Французский квартал Parisien: Яккасарайский р-н, ул. Мукимий.
  5. ЖК Sag‘bon: Аламазарский р-н, ул. Сагбан, 10-й проезд.
  6. ЖК Assalom Do‘rmon Yo‘li: Мирзо-Улугбекский р-н, пересечение улиц Темур Малик и Дурмон Йули.
  7. ЖК Assalom Sohil: Яшнабадский р-н, ул. Фергана йули.

Сайт: gh.uz
Facebook: fb.com/goldenhouseuz
Instagram: @goldenhouseuz
Telegram: t.me/goldenhouseuz

На правах рекламы.