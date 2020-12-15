С учетом повышающейся стадии готовности всех проектов компания Golden House предупреждает, что цены на квартиры существенно вырастут с 1 января 2021 года.
Также в течение декабря действуют выгодные предложения для всех покупателей в рамках акции «Новый год с Golden House». Кроме того, есть возможность приобрести квартиру своей мечты в ипотеку на выгодных условиях. При покупке квартир у каждого появляется шанс стать участником акций и выиграть ценные подарки.
Чтобы прочувствовать особую атмосферу уюта и удобство проектов Golden House, можно запланировать визит в офисы продаж.
Не стоит откладывать решение. Чем раньше оформить покупку, тем выгоднее она окажется.
Адреса офисов продаж:
- Центральный офис продаж: Мирзо-Улугбекский р-н, ул. Осиё, 3.
- ЖК Assalom Maxtumquli: Яшнабадский р-н, ул. Махтумкули.
- Британский квартал Greenwich: Мирабадский р-н, пересечение улиц Янгизамон и Сайхун.
- Французский квартал Parisien: Яккасарайский р-н, ул. Мукимий.
- ЖК Sag‘bon: Аламазарский р-н, ул. Сагбан, 10-й проезд.
- ЖК Assalom Do‘rmon Yo‘li: Мирзо-Улугбекский р-н, пересечение улиц Темур Малик и Дурмон Йули.
- ЖК Assalom Sohil: Яшнабадский р-н, ул. Фергана йули.
Сайт: gh.uz
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Shafkat Dauletov
А причину назвать слабо!