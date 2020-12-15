Министерство энергетики Узбекистана разъяснило, почему на разных автозаправочных станциях бензин отпускается по разным ценам, а импортный бензин может стоить дешевле, чем произведенный в Узбекистане.
Как отмечает Spot.uz, с начала декабря цены на импортный бензин АИ-92 на некоторых автозаправках сравнялись с отечественным АИ-80 — и тот, и другой стоит 5000−5200 сумов.
В Минэнерго напомнили, что согласно постановлению президента №ПП-4664 «О первоочередных мерах по повышению финансовой устойчивости нефтегазовой отрасли» от 4 апреля в Узбекистане с 1 мая отменено государственное регулирование розничных цен на различные марки бензина и дизельное топливо, которые теперь реализуются через биржу.
«Таким образом, ценообразование на бензин не зависит не от Министерства энергетики Узбекистана, ни от других государственных структур, а от стартовой цены производителя (конкретного нефтеперерабатывающего завода), предложения (сколько выставлено бензина на биржевые торги) и от спроса на него (сколько планируют купить покупатели)», — заявили в Минэнерго.
Прежде в Узбекистане было государственное регулирование розничных цен на различные марки бензина и дизельное топливо. С 1 мая, то есть более полугода с момента внедрения данного рыночного механизма, местные нефтеперерабатывающие заводы реализуют автомобильный бензин исключительно через биржевые торги.
«Через торги реализуются и партии импортного бензина, если таковой завозится в Узбекистан, и он действительно может быть выставлен на торги с более низкой ценой. И АЗС смогут продавать такой бензин, пока объем этой партии не закончится», — пояснило ведомство, подчеркнув, что это и есть свидетельство рыночных отношений, когда только биржа покажет, какой бензин и по какой цене будет реализован заправкам.
Таким образом, рыночный механизм реализации бензина и дизтоплива позволяет и нефтеперерабатывающим заводам, и АЗС работать в условиях здоровой конкуренции, отметили в Минэнерго.
Сейчас повышение или понижение цен на бензин зависят от конкретного спроса и предложения. В частности, сразу после введения рыночного механизма уже 3 мая торги, проведенные на Узбекской республиканской товарно-сырьевой бирже показали снижение цены бензина, выставленного на продажу.
В биржевых торгах принимают участие нефтебазы АО «Узбекнефтегаз», автозаправочные станции и другие юридические лица, приобретающие автобензин для собственных нужд. «Торги проводятся свободно, прозрачно и с обеспечением равного доступа для всех категорий покупателей», — подчеркнули в Минэнерго.
Алексей Николаевич
А можно адреса заправок, где АИ-92 стоит 5000 сум? Ниже 5500 не встречали еще)))
Jakob Qarshiboy
Цена на АИ-80 повысилась, но цена на АИ-92 не понизилась. Потребителя АИ-80 перейдут на АИ-92, повысится цена и на этот сорт бензина
Abduvali Djalilov
МинЭнерго не регулирует цены — это правильно, но МинЭнерго может ли посодействовать на увеличение предложение, т.е. увеличение местного производства?
Walls
От рисового если ехать в сторону переезда котельная кадышева, только недавно был 5000, сейчас 5300, но вс же меньше чем 5500. Так же возле масло жир комбината вроде дешёвый 92, ещё недалеко от американской школы, по дороге недоезжая ровд, люди туда и ездят из за дешевезны, если у них поднимут, врятли кто будет к ним заезжать.
Slava K
А92 по 5300 на “Мустанг“ продают.
УГО бывшее — 5500. Цена нормальная. главное качественный импортный бензин ЕСТЬ.
Еще 5 лет назад в декабре бензин пропадал, и чудесно появлялся 2го января.