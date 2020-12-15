Министерство энергетики Узбекистана разъяснило, почему на разных автозаправочных станциях бензин отпускается по разным ценам, а импортный бензин может стоить дешевле, чем произведенный в Узбекистане.

Как отмечает Spot.uz, с начала декабря цены на импортный бензин АИ-92 на некоторых автозаправках сравнялись с отечественным АИ-80 — и тот, и другой стоит 5000−5200 сумов.

В Минэнерго напомнили, что согласно постановлению президента №ПП-4664 «О первоочередных мерах по повышению финансовой устойчивости нефтегазовой отрасли» от 4 апреля в Узбекистане с 1 мая отменено государственное регулирование розничных цен на различные марки бензина и дизельное топливо, которые теперь реализуются через биржу.

«Таким образом, ценообразование на бензин не зависит не от Министерства энергетики Узбекистана, ни от других государственных структур, а от стартовой цены производителя (конкретного нефтеперерабатывающего завода), предложения (сколько выставлено бензина на биржевые торги) и от спроса на него (сколько планируют купить покупатели)», — заявили в Минэнерго.

Прежде в Узбекистане было государственное регулирование розничных цен на различные марки бензина и дизельное топливо. С 1 мая, то есть более полугода с момента внедрения данного рыночного механизма, местные нефтеперерабатывающие заводы реализуют автомобильный бензин исключительно через биржевые торги.

«Через торги реализуются и партии импортного бензина, если таковой завозится в Узбекистан, и он действительно может быть выставлен на торги с более низкой ценой. И АЗС смогут продавать такой бензин, пока объем этой партии не закончится», — пояснило ведомство, подчеркнув, что это и есть свидетельство рыночных отношений, когда только биржа покажет, какой бензин и по какой цене будет реализован заправкам.

Таким образом, рыночный механизм реализации бензина и дизтоплива позволяет и нефтеперерабатывающим заводам, и АЗС работать в условиях здоровой конкуренции, отметили в Минэнерго.

Сейчас повышение или понижение цен на бензин зависят от конкретного спроса и предложения. В частности, сразу после введения рыночного механизма уже 3 мая торги, проведенные на Узбекской республиканской товарно-сырьевой бирже показали снижение цены бензина, выставленного на продажу.

В биржевых торгах принимают участие нефтебазы АО «Узбекнефтегаз», автозаправочные станции и другие юридические лица, приобретающие автобензин для собственных нужд. «Торги проводятся свободно, прозрачно и с обеспечением равного доступа для всех категорий покупателей», — подчеркнули в Минэнерго.