Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 14 декабря принял вновь назначенного посла Чехии Вацлава Йилека, сообщила пресс-служба МИДа.

Принимая копии верительных грамот, министр поздравил посла с назначением и пожелал успешной работы.

На встрече рассмотрены вопросы развития узбекско-чешского сотрудничества в политической, торгово-экономической, инвестиционной, образовательной, культурно-гуманитарной и других сферах, а также взаимодействия в рамках международных и региональных организаций.

Стороны обсудили предстоящие двусторонние контакты на различных уровнях, в том числе проведение очередного раунда политических консультаций между внешнеполитическими ведомствами двух стран.

Участники встречи подтвердили обоюдную заинтересованность в активизации экономической дипломатии между Узбекистаном и Чехией, привлечении прямых чешских инвестиций и технологий в реализацию проектов в отраслях узбекской экономики.