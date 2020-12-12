Министерство транспорта совместно с АО «Узбекистон темир йуллари» 14, 21 и 28 декабря выполнят три специальных железнодорожных рейса для вывоза граждан Узбекистана из России, сообщили в пресс-службе компании.

Поезда будут курсировать только в одну стороны — из Москвы в Ташкент с отбытием из Казанского вокзала в 22:28.

«Для создания удобств запущена электронная продажа билетов. Родные граждан, находящихся в Москве, могут покупать билеты в Узбекистане через сайт е-ticket.railway.uz с последующей отправкой в электронном формате», добавили в УТЙ.