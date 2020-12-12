Народный артист РСФСР Валентин Гафт умер в возрасте 85 лет, сообщил московский театр «Современник».

Как сообщила «Интерфаксу» супруга актера, народная артистка РФ Ольга Остроумова, причиной смерти стали последствия инсульта, после которого артист восстанавливался несколько лет.

Валентин Гафт родился в Москве 2 сентября 1935 года. В 1957 году он окончил Школу-студию МХАТ, после чего работал в Московском драматическом театре, Театре имени Моссовета, Ленкоме и Театре Сатиры. С 1969 года актер стал выступать в театре «Современник».

Также Гафт снимался в кино, в том числе в советских картинах «Гараж», «Небеса Обетованные», «Семнадцать мгновений весны», «Здравствуйте, я ваша тетя!» и «Чародеи».

Валентин Гафт был известен как писатель и поэт, особенно популярны созданные им эпиграммы. Автор книг «Я постепенно познаю…» (1997), «Жизнь — театр» (1998, совместно с Леонидом Филатовым), «Сад забытых воспоминаний» (1999), «Красные фонари» (2007), «Мостовая» (2017) и др.

Он является обладателем множества наград, в их числе орден «За заслуги перед Отечеством» III степени (2005) и II степени (2011), театральная премия К. С. Станиславского за вклад в развитие актерского искусства (2007), премия «Золотой Орел» за лучшую мужскую роль в фильме «12» (2007), премия имени Андрея Миронова «За служение театральному Отечеству» (2011), «Звезда Театрала» в номинации «Легенда сцены» (2015).