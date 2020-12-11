Прокуратура Ливана выдвинула обвинения в адрес высокопоставленных политиков в связи со взрывом в порту Бейрута, сообщает Euronews.

На допрос вызваны исполняющий обязанности премьер-министра Хасан Диаб, а также трое бывших министров: транспорта, финансов и общественных работ. Они занимали свои должности в начале августа, когда произошла трагедия.

Их обвиняют в преступной халатности, которая привела к человеческим жертвам. В заявлении прокуратуры отмечается, что эти четверо не предприняли никаких мер по вывозу из портового склада удобрений, хотя к ним неоднократно поступали доклады об опасности этого груза. Мощность взрыва слежавшихся удобрений составила около 1500 тонн в тротиловом эквиваленте.

Мощный взрыв в бейрутском порту произошёл 4 августа, погибли около 200 человек, пострадали более 6000 граждан. Ущерб от взрыва составил около 15 млрд долларов. Вслед за трагедией в Бейруте вспыхнули массовые демонстрации, протестующие требовали отставки властей, проведения досрочных выборов и изменения работы государственных институтов. На фоне этого Хасан Диаб объявил об отставке правительства страны, но по просьбе президента Мишеля Ауна продолжил исполнять свои обязанности до формирования нового кабинета.