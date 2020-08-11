Премьер-министр Ливана Хасан Диаб объявил об отставке правительства страны. Это решение принято после того, как на выходных в Бейруте начались протесты с призывами отставки президента, правительства и досрочных выборов. Напряженная обстановка в стране последовала за мощным взрывом в порту Бейрута 4 августа, сообщил Euronews.

В прощальном общении к народу Хасан Диаб выразил надежду, что этот шаг поможет открыть дверь внутриполитическому урегулированию в Ливане, добавив, что «система коррупции оказалась сильнее государства».

По оценкам официальных органов, ущерб от взрыва составил около 15 млрд долларов, при этом еще в марте в Ливане был объявлен дефолт — страна отказалась от своих долговых обязательств по погашению еврооблигаций на 1,2 млрд долларов, пишет РИА Новости.

Произошедшее усугубило последствия политического и экономического кризиса, длящегося с осени прошлого года. Кризис был связан с ослаблением национальной валюты (ливанской лиры) более чем вдвое и последовавшим подорожанием продуктов питания почти на 60%. Правительство пыталось осуществлять кризисное управление путем решения самых срочных вопросов, но постоянно находилась под жесткой критикой. К началу августа курс ливанского фунта упал к доллару в несколько раз, счета вкладчиков в банках оказались практически заморожены. Электричество давали по несколько часов в сутки.

В итоге в центре Бейрута вспыхнули демонстрации: некоторые протестующие бросали камни и коктейли Молотова в сотрудников сил безопасности, охранявших вход в здание парламента, силовики ответили слезоточивым газом. Всего в ходе столкновений получили травмы более 700 человек. Люди потребовали отставки властей, проведения досрочных выборов и изменения работы государственных институтов.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш напомнил на виртуальном брифинге для стран-членов ООН о важности «достоверного и прозрачного расследования, которое бы установило причину взрыва и привлекло всех виновных к ответственности, поскольку это требует ливанский народ».

«Также важно, чтобы реформы проводились таким образом, чтобы удовлетворить потребности ливанского народа в долгосрочной перспективе», — сказал он.

В октябре прошлого года предыдущее правительство также подало в отставку на фоне массовых манифестаций. Тогда участники акций призывали к роспуску правительства и парламента, проведению досрочных выборов. Они требовали отменить систему конфессиональных квот в политике, в которой многие видят причину неэффективного управления государством.