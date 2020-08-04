В районе порта в столице Ливана Бейруте во вторник прогремел мощный взрыв, передает РИА Новости. Сообщается о не менее 10 погибших.

В близлежащих домах, а также в зданиях, расположенных в нескольких километрах от эпицентра взрыва, выбило стекла. Ранения от осколков получили сотни человек.

На видеокадрах с места события видно, как в небо сначала поднимается белый дым, а затем — после сильной вспышки — огромный столб красного дыма.

Как сообщило Национальное информационное агентство Ливана, взрыв произошел возле зернохранилищ в порту Бейрута, на складе пиротехники. Причина взрыва устанавливается.