Хищения на сумму 33,8 млрд сумов выявлены в городском отделении народного образования Андижана, сообщила пресс-служба Министерства финансов Узбекистана.

Как уточняется в сообщении, Департамент государственного финансового контроля Минфина в ноябре выявил подозрительные расходы на заработную плату сотрудников отделения. Проверка документов за период с 1 ноября 2018 года по 1 ноября 2020 года показала, что должностные лица отделения получили из банка наличными 33,8 млрд сумов сверх зарплаты работников.

Сумма средств, присвоенных в 2018 году, составила 1 млрд сумов, в 2019 году — 12,6 млрд сумов и за прошедший период 2020 года — 20,2 млрд сумов.

Собранные документы направлены в Генеральную прокуратуру для правовой экспертизы.