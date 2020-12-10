Международный олимпийский комитет (МОК) запретил президенту Александру Лукашенко и членам исполкома Национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси участвовать во всех мероприятиях организации, включая Олимпийские игры, передаёт белорусский портал TUT.BY.

Александр Лукашенко возглавляет НОК Беларуси с 1997 года. В августе 2020 года он, по официальным данным, выиграл президентские выборы, после чего в стране начались массовые протестные акции. Спортсмены, несогласные с итогами выборов, были уволены из сборных.

Все финансовые выплаты белорусскому комитету решено приостановить, за исключением выплат, связанных с подготовкой белорусских спортсменов к Олимпийским играм в Токио и зимним Олимпийским играм в Пекине. Олимпийские стипендии будут выплачиваться непосредственно спортсменам, а не через НОК.

МОК также потребовал от международных федераций обеспечить допуск белорусских спортсменов к соревнованиям вне зависимости от их политических взглядов.

«МОК пришёл к выводу, что нынешнее руководство НОК Беларуси не защищает спортсменов от политической дискриминации», — мотивировал эти решения глава МОК Томас Бах.

Санкции МОК не коснулись спортсменов, речи о выступлении под нейтральным флагом пока также не идёт, отмечает TUT.BY.

Национальный олимпийский комитет оценил решение МОК как «политически мотивированное, направленное на оказание давления на руководство белорусского НОК». Там также заявили, что всегда готовы к продолжить «конструктивный диалог по двусторонней повестке дня».

В конце ноября исполнительный комитет МОК официально начал процедуру против НОК Беларуси по подозрениям в политических преследованиях спортсменов.