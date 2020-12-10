Азиатский банк развития (АБР) улучшил прогнозы экономического роста развивающихся стран Азии в текущем году с -0,7% до -0,4%. Такие данные приводятся в новом докладе банка (PDF).

Эксперты по-прежнему придерживаются прогноза роста в 6,8% в 2021 году, но отмечают, что перспективы развития внутри региона различаются: в Восточной Азии в этом году ожидается рост экономики, а в других субрегионах — сокращение.

Прогноз ВВП Центральной Азии сохраняется на уровне 2,1% в 2020 году, но незначительно снижен на 2021 год — с 3,9% до 3,8%. Инфляция в странах региона, как ожидают эксперты, снизится с 8,3% до 7,8% в 2020 году и с 6,6% до 6,5% — в 2021 году.

«Перспективы развивающихся государств Азии улучшаются. В частности, повышены прогнозы роста для КНР и Индии — двух крупнейших экономик региона. Затяжная пандемия остается основным риском, но недавние разработки в области вакцин смягчают её последствия. Безопасная, эффективная и своевременная поставка вакцин в развивающиеся страны будет иметь решающее значение для поддержки восстановления экономики и восстановления роста в регионе», — отметил главный экономист банка Ясуюки Савада.