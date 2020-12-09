Компании Bizning Uylar Development запускает выгодное предложение — квартиры с готовым ремонтом от 220 млн сумов.

Жилой комплекс Manzara расположен на территории будущего Yunusobod Business City. Этот функциональный квартал городского типа с развитой инфраструктурой занимает площадь свыше 45 га.





Именно здесь полным ходом идут строительные работы по возведению современного жилого комплекса. Он будет состоять из 12 современных 9-, 13- и 16- этажных жилых домов. Квадратура реализуемых квартир — от 29 до 100 кв. м.

Развитая инфраструктура объекта включает в себя внутренние дворы, детские и спортивные площадки, функциональный надземный паркинг для гостей и жителей комплекса, охраняемую внутреннюю территорию, зону коммерческих помещений. Здесь в скором времени будут функционировать кафе, аптеки, магазины, а также офисы.





Количество квартир ограничено.

Получить подробную информацию о типах жилья, способах оплаты и условиях рассрочки можно в офисах продаж.

Телефон для справок: (+998) 71−210−44−44.

Адрес: Юнусабадский р-н, ул. Чинабад.

Офис продаж работает ежедневно с 9:00 до 19:00, без выходных.

Instagram: @bizninguylar

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Сайт: bizninguylar.uz

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