Государственный налоговый комитет вынес на общественной обсуждение проект постановления Кабинета Министров о порядке работы сезонных кафе предприятий общественного питания и осуществления выездной торговли.

Документом предлагается с 1 июля 2021 года внедрить обязательную регистрацию субъектов предпринимательства, занимающихся выездной торговлей, через автоматизированную систему K-SAVDO. Ожидается, что система включит в себя схемы размещения пунктов выездной торговли, которые будут реализовывать через аукционы, сведения о пустующих и занятых территориях, а также реестр объектов выездной торговли.

В прикрепленном уставе говорится, что сезонными кафе предприятий общепита являются здания или сооружения, не являющиеся объектами капитального строительства и размещаемые на расстоянии не более 5 м от стационарного места, предназначенные для оказания дополнительных услуг потребителям со стороны пунктов общепита и не требующие разрешений на строительство.

Документом предлагается установить период работы летних террас — с 1 апреля до 1 ноября. При этом необходимо организовать объекты до 15 марта, а демонтировать — не позднее 15 ноября. Уточняется, что площадь сезонных кафе не должна превышать территорию самих пунктов общепита, а в следующих случаях не допускается их строительство:

за пределами установленных макетом границ;

на расстоянии 25 м от станций метро и пешеходных переходов;

в арках зданий, цветниках и игровых площадках;

на земельных участках при стационарных предприятиях общественного питания, расположенных выше первых этажей нежилых зданий и без отдельного входа.

на остановках общественного транспорта;

на расстоянии 5 м от подземных и наземных пешеходных переходов;

на крышах жилых зданий и их встроенно-пристроенных помещений.

Кроме того, при оборудовании сезонных кафе предлагается не допускать:

использование кирпича, строительных блоков и плит, монолитного бетона, железобетона, стального профиля для плит, баннерной ткани;

прокладка подземных коммуникаций и строительно-монтажные работы капитального характера;

заполнение пространства между элементами оборудования с помощью оконных и дверных блоков (оконных рам), массивных металлических панелей, сетевых панелей и окон (из алюминиевого профиля, за исключением легкой переносной конструкции).

В свою очередь, объектами выездной торговли определяются лотки, палатки, автомагазины, автоприцепы, автоцистерны, фудтраки, торговые автоматы и другие. Запрещается их установка:

перед фасадами административных зданий, объектов культурного наследия; и охраняемых природных территорий;

в зонах безопасности инженерных сетей;

на расстоянии ближе 15 м с обеих сторон остановок, а также перекрестков;

на расстоянии ближе 20 м от пунктов сбора отходов и другие;

на искусственных сооружениях (автостоянки, подземные переходы, мосты, тоннели, транспортные связи и путепроводы);

на расстоянии 50 м до и после железнодорожных переездов.

В пунктах выездной торговли не допускается продажа:

технически сложной бытовой техники (в том числе мобильных телефонов, фото- и киноустройств, музыкальных инструментов, электронных игрушек);

скоропортящихся товаров без холодильного оборудования;

продукты детского питания (сухое молоко, сухие каши, кормовые смеси и т. д. );

); животных;

товаров, облагаемых акцизом, в том числе алкогольных напитков;

материалов религиозного содержания.

Напомним, указом президента от 20 июля предприятиям общепита до 1 июля 2021 года было разрешено безвозмездно размещать летние террасы на прилегающих территориях путем уведомления хокимиятов. Тогда же они получили право заниматься выездной торговлей через фудтраки без заключения договора с хокимиятами, но с уведомлением налоговых органов.

Документом был также продлены налоговые льготы и преференции для бизнеса. К примеру, предприятия общепита и арендодатели до конца года были освобождены от налога с оборота, а физлица — от налога на доходы, полученные от сдачи недвижимости в аренду.

Обсуждение проекта продлится до 24 декабря.