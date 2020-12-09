Государственный налоговый комитет вынес на общественной обсуждение проект постановления Кабинета Министров о порядке работы сезонных кафе предприятий общественного питания и осуществления выездной торговли.
Документом предлагается с 1 июля 2021 года внедрить обязательную регистрацию субъектов предпринимательства, занимающихся выездной торговлей, через автоматизированную систему K-SAVDO. Ожидается, что система включит в себя схемы размещения пунктов выездной торговли, которые будут реализовывать через аукционы, сведения о пустующих и занятых территориях, а также реестр объектов выездной торговли.
В прикрепленном уставе говорится, что сезонными кафе предприятий общепита являются здания или сооружения, не являющиеся объектами капитального строительства и размещаемые на расстоянии не более 5 м от стационарного места, предназначенные для оказания дополнительных услуг потребителям со стороны пунктов общепита и не требующие разрешений на строительство.
Документом предлагается установить период работы летних террас — с 1 апреля до 1 ноября. При этом необходимо организовать объекты до 15 марта, а демонтировать — не позднее 15 ноября. Уточняется, что площадь сезонных кафе не должна превышать территорию самих пунктов общепита, а в следующих случаях не допускается их строительство:
- за пределами установленных макетом границ;
- на расстоянии 25 м от станций метро и пешеходных переходов;
- в арках зданий, цветниках и игровых площадках;
- на земельных участках при стационарных предприятиях общественного питания, расположенных выше первых этажей нежилых зданий и без отдельного входа.
- на остановках общественного транспорта;
- на расстоянии 5 м от подземных и наземных пешеходных переходов;
- на крышах жилых зданий и их встроенно-пристроенных помещений.
Кроме того, при оборудовании сезонных кафе предлагается не допускать:
- использование кирпича, строительных блоков и плит, монолитного бетона, железобетона, стального профиля для плит, баннерной ткани;
- прокладка подземных коммуникаций и строительно-монтажные работы капитального характера;
- заполнение пространства между элементами оборудования с помощью оконных и дверных блоков (оконных рам), массивных металлических панелей, сетевых панелей и окон (из алюминиевого профиля, за исключением легкой переносной конструкции).
В свою очередь, объектами выездной торговли определяются лотки, палатки, автомагазины, автоприцепы, автоцистерны, фудтраки, торговые автоматы и другие. Запрещается их установка:
- перед фасадами административных зданий, объектов культурного наследия; и охраняемых природных территорий;
- в зонах безопасности инженерных сетей;
- на расстоянии ближе 15 м с обеих сторон остановок, а также перекрестков;
- на расстоянии ближе 20 м от пунктов сбора отходов и другие;
- на искусственных сооружениях (автостоянки, подземные переходы, мосты, тоннели, транспортные связи и путепроводы);
- на расстоянии 50 м до и после железнодорожных переездов.
В пунктах выездной торговли не допускается продажа:
- технически сложной бытовой техники (в том числе мобильных телефонов, фото- и киноустройств, музыкальных инструментов, электронных игрушек);
- скоропортящихся товаров без холодильного оборудования;
- продукты детского питания (сухое молоко, сухие каши, кормовые смеси
и т. д.);
- животных;
- товаров, облагаемых акцизом, в том числе алкогольных напитков;
- материалов религиозного содержания.
Напомним, указом президента от 20 июля предприятиям общепита до 1 июля 2021 года было разрешено безвозмездно размещать летние террасы на прилегающих территориях путем уведомления хокимиятов. Тогда же они получили право заниматься выездной торговлей через фудтраки без заключения договора с хокимиятами, но с уведомлением налоговых органов.
Документом был также продлены налоговые льготы и преференции для бизнеса. К примеру, предприятия общепита и арендодатели до конца года были освобождены от налога с оборота, а физлица — от налога на доходы, полученные от сдачи недвижимости в аренду.
Обсуждение проекта продлится до 24 декабря.
Eugenie Muminova
То есть террасы можно было размещать в уведомительном порядке, но теперь их сносят?
Djora Abdumavlyanov
И не ближе 25м. от сооружений исторического значения.
Андрей Андреев
И как всегда в тексте двузначные формулировки, к примеру из формулировки — на расстоянии 5 м от подземных и наземных пешеходных переходов не понятно более чем 5 метров или менее чем 5 метров. Кстати эти обьекты не строятся, а возводятся путем монтажа нетитульных (т.е. без фундамента) сооружений.
Key Lee
А ещё — упраздните уже эти мобильные базары! Их крики, сигналы и проигрывание записей в громкоговоритель (особенно в выходные) жутко бесят(((