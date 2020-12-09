За 2020 год «Агробанк» выделил инвестиционные кредиты в размере 5,5 трлн сумов на реализацию перспективных проектов субъектов предпринимательства в регионах.

25% средств были направлены на промышленность, 22,1% — на сельское хозяйство, 24,8% — на соцобеспечение и укрепление материально-технической базы отраслей экономики и другие сферы.

Представители банка сообщили об этом на пресс-конференции, посвященной проводимой работе по финансированию инвестиционных проектов и привлечению зарубежных кредитных линий.

В 2020 году банк выделил средства для множества инвестиционных проектов. В том числе кредит в 5,7 млн долларов США для ООО Emery Pharma по производству 180 млн шприцов и 57 млн инфузионных фармацевтических препаратов на сумму 3,2 млн долларов в год. На предприятии, которое заработает в 2021 году, создадут 65 новых рабочих мест. 30% продукции будет экспортироваться в страны СНГ.

А ООО Gurlan Export в Хорезме по производству сельскохозяйственной продукции выделен кредит 10,2 млн долларов. Ежегодно предприятие производит 3,2 тысячи тонн изделий на сумму 14,5 млн долларов. С реализацией этого проекта будет создано 100 новых рабочих мест. 70% продукции будет отправляться на экспорт.

В направлении мотальных нитей и текстиля, швейно-трикотажной и текстильной промышленности ожидается, что ЧП Gulistan Gold Yarn в Сырдарьинской, Sayyora Favvorasi в Андижанской, ООО «Термез Нейшонал Карпетс» в Сурхандарьинской областях также будут эффективными.

На пресс-конференции отдельное внимание было уделено деятельности «Агробанка» в сфере дальнейшего расширения сотрудничества с международными финансовыми институтами и банками и привлечения кредитных линий. В том числе, банк наладил взаимовыгодное сотрудничество с 26 международными финансовыми институтами и зарубежными банками. В их числе немецкие Commerzbank, UniCredit, DZ bank, Landesbank, австрийский «Райффайзенбанк» и южно-корейский KEB Hana Bank Южной Кореи.

Показатели «Агробанка» по привлечению иностранных кредитных линий увеличиваются год от года. Если в 2018 году привлечено кредитных линий на сумму 30 млн долларов, то в 2019 году данный показатель составил 100 млн долларов.

А за 11 месяцев 2020 года привлечено средств на сумму 212,3 млн долларов. За счет них было профинансировано свыше 160 инвестиционных проектов. В том числе из швейцарского банка Credit Suisse привлечено 59,2 млн долларов, из Китайского банка развития — 40 млн долларов, из российских «Промсвязьбанка» и «Совкомбанка» — 36,1 млн долларов, из турецкого Ziraat bank — 20 млн долларов, немецкого Landesbank Baden-Wuerttemberg — 19,9 млн долларов.

Недавно банк подписал контракт с Международной исламской корпорацией финансирования по привлечению кредитных линий на 10 млн долларов.

На пресс-конференции заявлено, что «Агробанк» активно участвует в дальнейшем развитии страны, привлечении населения к предпринимательству и поддержке их проектов в ходе осуществляемых реформ в Узбекистане.

Банк также будет вносить свой вклад в дальнейшее развитие инновационных, интерактивных и электронных банковских услуг, приемлемых для населения и клиентов.

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