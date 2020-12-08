Во вторник из Сирии в Узбекистан в рамках гуманитарной операции «Мехр-3» («Добро-3») под контролем президента Шавката Мирзиёева были доставлены 98 соотечественников — 25 женщин и 73 ребёнка, сообщил UzReport.

Прибывшие будут размещены в оздоровительных учреждениях, где их обеспечат питанием и одеждой и окажут медицинскую и психологическую помощь. Будут оформлены документы, удостоверяющие их личности.

В будущем будут созданы необходимые условия, чтобы они вернулись к мирной жизни и полностью адаптировались в обществе, отмечается в сообщении.

Напомним, в мае прошлого года в рамках гуманитарной операции «Добро» 155 женщин и детей были возвращены в Узбекистан из Сирии. Позже в октябре была проведена другая акция — «Добро-2», когда из Ирака на родину были доставлены 64 ребёнка.