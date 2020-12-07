Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочные и краткосрочные рейтинги Узбекистана в иностранной и национальной валюте на уровне «BB-/B». Прогноз по рейтингам остаётся негативным, говорится в пресс-релизе агентства.
«Прогноз „Негативный“ отражает наше мнение, что внешний и фискальный долг Узбекистана могут продолжать быстро увеличиваться», — поясняет S&P. Эксперты отмечают, что резкое увеличение государственного внешнего долга в последние годы связано с планами правительства по улучшению инфраструктуры и модернизации экономики. Они также ожидают рост внешнего долга в ближайшем будущем из-за расходов в связи с пандемией COVID-19.
Агентство ожидает, что рост ВВП в этом году замедлится до 0,5% вследствие влияния пандемии COVID-19 и слабых показателей основных торговых партнеров Узбекистана из-за низких цен на нефть. До 2023 года, по прогнозам экспертов, рост ВВП будет в среднем составлять около 5% благодаря росту в секторах услуг, производства и добычи природных ресурсов.
В S&P также полагают, что Узбекистану будет по-прежнему сложно удовлетворить спрос на рост рабочих мест. «Несмотря на устойчивый рост, показатель ВВП на душу населения остаётся низким и, по прогнозам, составит 1700 долларов на конец 2020 года», — отмечается в релизе.
Эксперты ожидают, что долларизация кредитов в банковской системе, которая составляла около 49% в октябре, останется на уровне около 50% в следующем году, а затем этот показатель снизится в результате реформ банковского сектора. Агентство положительно оценивает переход Центрального банка к инфляционному таргетированию, но отмечает, что этот процесс займёт несколько лет. По прогнозам аналитиков, инфляция в среднем будет составлять около 10% в ближайшие годы.
Max Lukin
Нужно больше сити и меньше производств, и стабильности в энергосбережение.
Вазген Ксеракопян
А патамушта не надо брать кредиты на что не попадя.
тарас ильенко
Вот вам и результат мнения о нашей экономики
Сергей Шокин
Раньше мы брали кредиты из вне только для привлечение и внедрению новых технологий для отраслей экономики. А сейчас по каждому мелочи, как развитие сельской местности, развитие дорог и на прочие дела. Ведь в развитих странах для внутренних инфраструктурних перестрой- ках используют собственную валюту.
Flyer
“по каждому мелочи, как развитие сельской местности“
а с какого перепоя сельская местность(где проживает 49-50% населения страны) стала мелочью?
外人
патамушта не надо обеды чиновникам по 1,5 миллиона Сум устраивать, и прочие плюшки (им же, и их родне и т.д.!) за взятые кредиты и т.д., — за рубежом тоже не лаптем щи хлебают!!..
Makhamadjon Otakulov
Еще планирует построит алтернативную энергоисточника т.е. планирует получит еще кредит. Мин фин и кредит получатели несправлялись с реформой их надо заставит оплатить иностранных долгов от сворованных денег.
john smart
“долларизация кредитов в банковской системе, которая составляла около 49% в октябре, останется на уровне около 50% в следующем году“. Сейчас этот показатель уже составляет 55% и будет расти, поскольку у Центрального Банка Республики Узбекистан не хватает квалифицированных кадров. Вот вам пример: сейчас валютный кредит в долларах США стоит 5-6% годовых плюс годовая девальвация сума по отношению доллара составляет около 9-10% в год. Итого валютный кредит будет обходиться заёмщику 15-16% годовых, когда как кредит в узбекских сумах обходится около 26% годовых. Профанация и показуха ЦБ, что коммерческие банки выдают сумовые кредиты юр лицам по 20% годовых явное вранье. Коммерческие банки в кредитным договоре прописывают штрафные санкции которые априори не выполнимы и предприятия платят дополнительные штрафы 4-6% годовых. Итого все равно кредит им обходиться по 24-26% годовых. Теперь сравните стоимость валютного кредита по 15-16% и сумовой кредит по 24-26% годовых. разница 10% годовых. Этот пример явно показывает, что ЦБ передержал пирог в печи. Долларизация экономики такими темпами приведет к банкротству всей экономики и дефолту государство. Как решение можно предложить две пути: первое это снижение ставки рефинансирования до 9% годовых и вливания сумовых денежных ресурсов в коммерческие банки в независимости от формы собственности или второе резкая шоковая девальвация национальной валюты сума на 20%. Или на худой конец какое-то гибридное решение, т.е. частичное снижение ставки рефинансирования и девальвация сума.