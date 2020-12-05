В Министерстве юстиции 4 декабря прошла государственную регистрацию Ассоциация волонтёров Узбекистана. Об этом «Газете.uz» сообщили в пресс-службе Минюста. Также для дальнейшей поддержки и развития сферы в стране принят закон «О волонтёрской деятельности».

Согласно документу, волонтёрство будет направлено на оказание помощи малообеспеченным, многодетным и бездомным семьям, а также больным, пожилым людям и лицам с инвалидностью. В рамках волонтёрской деятельности будет оказываться содействие в организации спортивных, культурных и других мероприятий, в том числе, благотворительных акций.

Основной задачей ассоциации определено поощрение и поддержка инициатив в организации волонтёрской деятельности, защита прав и интересов волонтёров.

Напомним, в середине ноября на встрече с молодежью хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев заявлял, что необходимо определить понятие волонтёрства.

Ранее колумнист Дильмурад Юсупов писал о трудностях регистрации общественных организаций на примере инициативной группы молодых волонтёров центра «Oltin qanot» («Золотое крыло»), получившей 18 отказов в регистрации ННО.