Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 2 декабря подписал закон «О волонтерской деятельности». Документ принят Законодательной палатой и одобрен Сенатом 30 ноября.

Закон определяет волонтерство как осуществление добровольной деятельности гражданами, их группами или волонтерскими организациями в интересах физических и (или) юридических лиц. Также даны определения таким понятиям, как «волонтер», «группа волонтеров», «волонтерская акция», «волонтерская организация» и другие.

Цели волонтерской деятельности — оказание помощи физическим и юридическим лицам, обществу в целом, защита окружающей среды, участие в общественно значимых мероприятиях с согласия их организаторов, формирование гражданской позиции, самоорганизации, чувства социальной ответственности, солидарности, взаимопомощи и милосердия в обществе.

Согласно закону, волонтерская деятельность осуществляется по направлениям:

поддержка малообеспеченных, безработных, многодетных, бездомных, беспризорных лиц и лиц, нуждающихся в социальной реабилитации;

уход за больными, лицами с инвалидностью, одинокими, престарелыми и лицами, которые в силу своих физических, материальных или других особенностей нуждаются в поддержке и помощи;

помощь гражданам, пострадавшим вследствие чрезвычайной ситуации природного или техногенного характера, в результате социальных конфликтов, несчастных случаев, а также жертвам преступлений и беженцам;

помощь лицам, которые в силу своих физических или других особенностей ограничены в реализации своих прав и законных интересов;

проведение мероприятий, связанных с охраной окружающей среды, сохранением культурного наследия, историко-культурной среды и мест захоронения;

содействие проведению мероприятий национального и международного значения, связанных с организацией массовых спортивных, культурных и других общественных мероприятий;

предоставление волонтерской помощи Вооруженным Силам Узбекистана, другим военным ведомствам, правоохранительным органам, органам государственной власти на местах во время действия особого периода и правовых режимов чрезвычайного положения.

Волонтерской деятельностью можно заниматься и по другим направлениям, не запрещенным законодательством. Ее учет носит добровольно-уведомительный характер, отмечается в документе.

Законом закреплен механизм государственного регулирования волонтерства — поддержка и стимулирование волонтерской деятельности, ее мониторинг, содействие развитию международного сотрудничества и обмену опытом в этой сфере.

Волонтерской деятельностью, согласно документу, могут заниматься физические лица, достигшие 18 лет. Лицам от 16 до 18 лет разрешено заниматься волонтерской деятельностью при условии, что она не причиняет вред их здоровью и нравственному развитию и не нарушает процесс обучения.

Если волонтер занят волонтерской деятельностью более 20 часов в месяц, то ее организатор обязан заключить с ним договор. В нем указываются часы и дни работы, права и обязанности сторон, предоставляемые льготы и другое.

Запрещается заключение договора волонтерства с целью уклонения от заключения индивидуального трудового договора или гражданско-правового договора об оказании услуг либо любого иного подобного договора.

Финансовое обеспечение волонтерской деятельности может производиться за счет собственных или привлеченных средств физических и юридических лиц, а также других источников.

Закон вступил в силу со дня опубликования 3 декабря.